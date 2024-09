Alle de nye mekanikkene som kommer i Duskmourn

HQ

Wizards of the Coast har gitt en oversikt over mekanikkene som vil bli omtalt i deres kommende Magic: The Gathering-sett Duskmourn: House of Horror.

Det hjemsøkte huset, som ledes av den eldre demonen Valgavoth og dens fem overherrer, skal bli MTGs mest uhyggelige setting hittil, med vendinger og tvister til og med i spillet.

Forestående skapninger kan kastes som fortryllelser for en alternativ kostnad, og suspendere dem med en tidsteller for å bringe dem billigere inn i senere runder og for å utløse alternative effekter.

Den nye Room-mekanikken er en type dobbelt fortryllelseskort, der spilleren velger den ene halvdelen å kaste ved avsløring og kan "låse opp" og kaste den andre halvdelen senere for manakostnaden.

Deretter har vi en ny skapningstype kjent som Glimmers, som gjenopplives som fortryllelser ved deres første død.

Tilbake er Manifest med Manifest Dread-mekanikken, der en spiller velger ett av de to øverste kortene i biblioteket sitt for å legge på slagmarken med forsiden ned som en 2/2-skapning, og sender det andre til kirkegården. Hvis kortet med bildesiden ned er en skapning, kan det vendes opp når som helst ved å betale manakostnaden.

Delirium får en passende retur sammen med en ny mekanikk kalt Survival, der en skapning som er tappet i begynnelsen av en spillers andre hovedfase vil få utløse effekten. Den tiltenkte utformingen her er at skapningen angriper og "overlever" kampfasen, men spesielt i ikke-standardformater er det sikkert måter å misbruke den på ved å tappe skapninger ut av kamp.

Til slutt har du kanskje lagt merke til den tidligere vektleggingen av fortryllelser i Duskmourns mekanikk. Dette kulminerer i Eerie, en mekanikk som utløses hver gang en fortryllelse kommer inn på slagmarken under din kontroll. For rom betyr dette at et enkelt kort kan telle for to Eerie-utløsere.

