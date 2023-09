Alle detaljer om Stardew Valley oppdatering 1.6

HQ

Eric Barone, bedre kjent som ConcernedApe, har alltid vært svært tilbakeholden når det gjelder å dele nye detaljer om arbeidet med Stardew Valley og sin neste tittel, Haunted Chocolatier. Til tross for dette har han alltid hatt god direkte kommunikasjon med fansen på Twitter, og for en tid tilbake meldte han at han tok en pause fra Chocolatier-utviklingen for å engasjere seg i en ny Stardew Valley -oppdatering, 1.6.

Selv om vi allerede visste at den ikke ville bli like stor som 1.5 (som blant annet inneholdt en ny sone på Ginger Islands), ser denne 1.6-oppdateringen veldig lovende ut, og nå har utvikleren delt et bilde på X med de nye funksjonene som vil bli lagt til i spillet.

Som du kan se på bildet, vil de viktigste funksjonene være den nye typen gård, en stor ny festival og to "minifestivaler". Dette er funksjoner som spillmiljøet har etterspurt lenge, så vi er glade for at de kommer til spillet. Det kommer også nytt tilbehør, utvidet flerspillermodus for 8 spillere (på PC-versjonen), et nytt kvalitetsnivå for verktøy og nye håndverksgjenstander og oppskrifter. Og som alltid vil alt dette innholdet være gratis for alle spillere.

Den eneste haken er at han ennå ikke har oppgitt noen utgivelsesdato for denne 1.6-patchen, men så lenge Barone fortsatt er direkte involvert i utviklingen av den, har vi ikke noe imot å vente.