Sport
Alle Europa League-kampene i kveld: Neste rivaler for Lyon, Aston Villa, Roma, Betis...
Europa Leagues siste kampdag spilles i kveld.
HQ
UEFA Europa League fortsetter i kveld, torsdag 11. desember, for årets siste kampdag, da de første kvalifiserte og eliminerte lagene kan bli bekreftet. Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Freiburg, Real Betis og Ferencvaros ligger øverst på tabellen.
Lederen Lyon tar imot nederlandske Go Ahead Eagles, mens danske Midtjylland, som tapte poeng for første gang forrige kampdag, skal forsøke å ta seg tilbake til tabelltoppen ved å slå Genk, mens Ferencváros, et av de fire lagene som fortsatt er ubeseiret, tar imot Rangers, som trenger poeng om de ikke skal rykke ut i dag.
Andre viktige kamper inkluderer Celtic mot Roma, FCSB mot Feyenoord, Nice mot Braga, Aston Villa mot Basel og GNK Dinamo mot Real Betis.
Europa League-kamper torsdag 11. desember:
- Young Boys mot Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Midtjylland mot Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Utrecht mot Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ferencváros mot Rangers: 18:45 CET, 17:45 GMT
- GNK Dinamo vs Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Nice vs Braga: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ludogorets vs PAOK: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Sturm Graz vs Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Celtic mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto mot Malmö: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Basel mot Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT
- FCSB vs Feyenoord: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lyon vs Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Celta mot Bologna: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Freiburg vs Salzburg: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Brann vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
Følger du noen av Europa League-lagene i år?