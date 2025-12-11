Alle Europa League-kampene i kveld: Neste rivaler for Lyon, Aston Villa, Roma, Betis...

HQ

UEFA Europa League fortsetter i kveld, torsdag 11. desember, for årets siste kampdag, da de første kvalifiserte og eliminerte lagene kan bli bekreftet. Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Freiburg, Real Betis og Ferencvaros ligger øverst på tabellen.

Lederen Lyon tar imot nederlandske Go Ahead Eagles, mens danske Midtjylland, som tapte poeng for første gang forrige kampdag, skal forsøke å ta seg tilbake til tabelltoppen ved å slå Genk, mens Ferencváros, et av de fire lagene som fortsatt er ubeseiret, tar imot Rangers, som trenger poeng om de ikke skal rykke ut i dag.

Andre viktige kamper inkluderer Celtic mot Roma, FCSB mot Feyenoord, Nice mot Braga, Aston Villa mot Basel og GNK Dinamo mot Real Betis.

Europa League-kamper torsdag 11. desember:



Young Boys mot Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT



Midtjylland mot Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT



Utrecht mot Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ferencváros mot Rangers: 18:45 CET, 17:45 GMT



GNK Dinamo vs Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT



Nice vs Braga: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ludogorets vs PAOK: 18:45 CET, 17:45 GMT



Sturm Graz vs Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT



Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: 18:45 CET, 17:45 GMT



Celtic mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT



Porto mot Malmö: 21:00 CET, 20:00 GMT



Basel mot Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT



FCSB vs Feyenoord: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lyon vs Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT



Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT



Celta mot Bologna: 21:00 CET, 20:00 GMT



Freiburg vs Salzburg: 21:00 CET, 20:00 GMT



Brann vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT



Følger du noen av Europa League-lagene i år?