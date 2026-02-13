Alle FA-cupkampene du kan se denne helgen med avsparkstider (fjerde runde)

HQ

FA-cupens fjerde runde spilles denne helgen, etter en midtukerunde i Premier League der Arsenal spilte uavgjort mot Brentford, noe som økte presset fra Manchester City, som nå ligger fire poeng bak.

Nå er det imidlertid på tide å glemme ligaracet og fokusere på å nå åttendedelsfinalene i FA-cupen, med noen dueller mellom Premier League- og Championship-lag som starter fredag 13. februar og varer frem til mandag 16. februar.

Noen av høydepunktene er blant annet Macclesfield FC fra sjette nivå, som er kjent for å være en gigant i turneringen, som møter Brentford på mandag, og Premier League-duellene mellom Aston Villa og Newcastle (sendes på BBC) eller Liverpool mot Brighton. Her er alle duellene i FA-cupens fjerde runde.

Fredag 13. februar 2026



19:45 GMT: Hull City mot Chelsea



19:45 GMT: Wrexham mot Ipswich Town



Lørdag 14. februar 2026



12:15 GMT: Burton Albion mot West Ham United



15:00 GMT: Burnley mot Mansfield Town



15:00 GMT: Manchester City mot Salford City



15:00 GMT: Norwich City mot West Bromwich Albion



15:00 GMT: Port Vale mot Bristol City



15:00 GMT: Southampton mot Leicester City



17:45 GMT: Aston Villa mot Newcastle United



20:00 GMT: Liverpool mot Brighton & Hove Albion



Søndag 15. februar 2026



12:00 GMT: Birmingham City mot Leeds United



13:30 GMT: Grimsby Town mot Wolverhampton Wanderers



14:00 GMT: Oxford United mot Sunderland



14:00 GMT: Stoke City mot Fulham



16:30 GMT: Arsenal mot Wigan Athletic



Mandag 16. februar



19:30 GMT: Macclesfield FC mot Brentford



Femte runde i FA-cupen (åttendedelsfinalene) spilles 6.-8. mars, kvartfinalene spilles 3.-5. april, semifinalene spilles rundt 25. april, og FA-cupfinalen spilles 16. mai.