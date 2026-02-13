Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
Alle FA-cupkampene du kan se denne helgen med avsparkstider (fjerde runde)

FA-cupen feirer sin fjerde runde denne helgen.

FA-cupens fjerde runde spilles denne helgen, etter en midtukerunde i Premier League der Arsenal spilte uavgjort mot Brentford, noe som økte presset fra Manchester City, som nå ligger fire poeng bak.

Nå er det imidlertid på tide å glemme ligaracet og fokusere på å nå åttendedelsfinalene i FA-cupen, med noen dueller mellom Premier League- og Championship-lag som starter fredag 13. februar og varer frem til mandag 16. februar.

Noen av høydepunktene er blant annet Macclesfield FC fra sjette nivå, som er kjent for å være en gigant i turneringen, som møter Brentford på mandag, og Premier League-duellene mellom Aston Villa og Newcastle (sendes på BBC) eller Liverpool mot Brighton. Her er alle duellene i FA-cupens fjerde runde.

Fredag 13. februar 2026


  • 19:45 GMT: Hull City mot Chelsea

  • 19:45 GMT: Wrexham mot Ipswich Town

Lørdag 14. februar 2026


  • 12:15 GMT: Burton Albion mot West Ham United

  • 15:00 GMT: Burnley mot Mansfield Town

  • 15:00 GMT: Manchester City mot Salford City

  • 15:00 GMT: Norwich City mot West Bromwich Albion

  • 15:00 GMT: Port Vale mot Bristol City

  • 15:00 GMT: Southampton mot Leicester City

  • 17:45 GMT: Aston Villa mot Newcastle United

  • 20:00 GMT: Liverpool mot Brighton & Hove Albion

Søndag 15. februar 2026


  • 12:00 GMT: Birmingham City mot Leeds United

  • 13:30 GMT: Grimsby Town mot Wolverhampton Wanderers

  • 14:00 GMT: Oxford United mot Sunderland

  • 14:00 GMT: Stoke City mot Fulham

  • 16:30 GMT: Arsenal mot Wigan Athletic

Mandag 16. februar


  • 19:30 GMT: Macclesfield FC mot Brentford

Femte runde i FA-cupen (åttendedelsfinalene) spilles 6.-8. mars, kvartfinalene spilles 3.-5. april, semifinalene spilles rundt 25. april, og FA-cupfinalen spilles 16. mai.

