Alle fire versjonene av Final Fantasy VII: Remake Intergrade sammenlignet i ny video

Etter Gamescom fikk Square Enix mye ros for Switch 2-versjonen av Final Fantasy VII: Remake Intergrade, som utallige medier (inkludert oss) anså for å være en veldig lovende utgivelse. Dette er imidlertid ikke den eneste versjonen som er på trappene, ettersom Square Enix også jobber med en Xbox Series S/X-utgave av tittelen, som begge skal lanseres 22. januar.

Nå har vi et tydelig tegn på at Square Enix er veldig fornøyd med denne nye utgivelsen, ettersom de nå har sluppet en video der alle de fire tilgjengelige versjonene kjører side om side. Det vi får se er spillets grandiose åpningssekvens, som du finner nedenfor.

Som vi tidligere har rapportert, vil Switch 2- og Xbox Series S/X-versjonene også bli utgitt sammen med en ny oppdatering (som også kommer til PC og PlayStation 5) som gjør det mulig å spille gjennom eventyret med mye ekstra hjelp for å gjøre det mer tilgjengelig for nykommere eller de som ønsker å spille gjennom det for historiens skyld.