Alle fremtidige Halo-spill vil bli utviklet med Unreal Engine

Vi kunne nylig rapportere at 343 Industries ikke lenger eksisterer, men har nå gjennomgått en navne- og strategiendring og heter nå Halo Studios, noe som gir en muligens enda tydeligere indikasjon på hva de kommer til å jobbe med i fremtiden.

Og det er tilsynelatende mye, for representanter fra studioet bekreftet under 2024 Halo World Championship at det innebærer flere nye titler. Men... det hadde vi nesten forventet, og det mest spennende med det er kanskje at et vedvarende rykte fra de siste to årene nå er blitt bekreftet. Akkurat som flere lekkasjer og innsidere har sagt, vil Halo bli utviklet med Unreal Engine 5 fremover.

Via Xbox Wire bekreftes det nå at "alle fremtidige Halo-prosjekter vil bruke motoren", og allerede nå kunngjøres det at "flere nye spill som bruker den er under utvikling".

Dette er selvfølgelig et stort skritt. Slipspace-spillmotoren deres har komponenter som er nesten 25 år gamle, så det er helt klart på tide med noe nytt. Studiosjef Pierre Hintze sier til og med at det blir et helt nytt kapittel for Halo-universet :

"Hvis du virkelig bryter Halo ned, har det vært to veldig distinkte kapitler. Kapittel 1 - Bungie. Kapittel 2 - 343 Industries. Nå tror jeg vi har et publikum som er sultne på mer. Så vi skal ikke bare prøve å forbedre effektiviteten i utviklingen, men også endre oppskriften på hvordan vi lager Halo-spill. Så vi starter et nytt kapittel i dag."

En annen ting Halo Studios ønsker å understreke, er hvor vanskelig det har vært å finne folk som kan jobbe med den gamle teknologien deres, der ingen kjenner Slipspace på forhånd. Derfor må nyansatte først bruke lang tid med dette før de kan gå videre til å lage spillinnhold. Som om ikke det var nok, må studioet kontinuerlig bygge og forbedre grafikkmotoren sin i stedet for å kunne bruke mer tid på selve spillene.

Chief Operating Officer Elizabeth van Wyck sier at "en del av samtalen vi hadde handlet om hvordan vi hjelper teamet med å fokusere på å lage spill, i stedet for å lage verktøyene og motorene", og fortsetter :

"Hvor lang tid tar det å lære opp noen til å faktisk kunne skape ressurser som dukker opp i spillet ditt?"

Hvis du ser videoen nedenfor der alt dette presenteres, får vi se grafikk fra noe Halo Studios kaller Project Foundry. Dette er ikke et spill, men noe de har lekt seg med for å utforske Unreal Engine 5. Det betyr ikke at vi skal glemme å ha noe av dette i et fremtidig spill, som Hintze avslutter :

"Det er rimelig å si at vår intensjon er at mesteparten av det vi viste frem i Foundry forventes å være med i prosjekter som vi bygger, eller fremtidige prosjekter."

Vi legger merke til at mye av designet er kjent fra Halo: Combat Evolved, hvor det har gått rykter om en kommende nyinnspilling. Om det er noe hold i dette, vet vi ikke, men vil si at sjansene for at det er ekte har økt etter bildene og videoen nedenfor.

Hva håper du Halo Studios første Unreal Engine 5-prosjekt blir?