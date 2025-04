Alle GameCube-spillene bekreftet for Nintendo Switch Online ... bare for Switch 2

HQ

Nintendo har offisielt bekreftet at GameCube-titler vil bli utgitt på Nintendo Switch Online... eksklusivt for Nintendo Switch 2. Som en del av Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnementet, vil brukere kunne spille tre spill samme dag som konsollen lanseres, den 5. juni: The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur II og F-Zero GX.

Vi gjentar: Dette gjelder kun for Nintendo Switch 2, ikke Switch 1. Andre titler som er bekreftet å bli lansert senere inkluderer:



Super Mario Sunshine



Fire Emblem Path of Radiance



Pokémon XD



Super Mario Strikers



Chibi Robo



Luigi's Mansion



Pokémon Colosseum



I tillegg til spillene vil Nintendo lansere en trådløs GameCube-kontroller (med en egen dedikert C-knapp) som kan kjøpes på Nintendos nettsider.