Alle gjenforenes til slutt for å ta de verste avgjørelsene... sammen: The Mighty Nein premiere trailer på Prime Video

I sommer fikk vi endelig ta en første titt på The Mighty Nein, en animasjonsserie som har vært under produksjon i et par år hos Prime Video, og som kommer fra de samme kunstnerne som ga oss The Legend of Vox Machina. The Mighty Nein følger en gruppe på sju (altså ikke ni?) utilpassede og dypt emosjonelt ladede individer som gjennom skjebnens tilfeldigheter blir en gruppe eventyrere og til slutt det siste håpet om å redde verdenen Exandria.

The Mighty Nein er navnet på den andre Dungeons & Dragons-kampanjen som spilles av Critical Role, selv om medlemmene allerede forklarte for noen dager siden at den animerte serien ville ha en annen fortelling med hensyn til spillbordstrømmene, og også at den ville være større og mer ambisiøs enn The Legend of Vox Machina. Når vi ser på traileren nedenfor, kan vi bare være enige. Hva synes du om den?

The Mighty Nein kommer på Prime Video 19. november over hele verden.