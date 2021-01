Alle Hitman 3-områdene bekreftet

Du ser på Annonser

For noen dager siden bekreftet en uærlig sjel seg for å laste opp et skjermbilde fra preview-utgaven av Hitman 3 vedkommende hadde fått av IO Interactive som avslørte hvilke områder vi skal få besøke i spillet på internett, men først nå kan danskene offentliggjøre listen selv.

I tillegg til Dubai i De forente arabiske emirater, Dartmoor i England og Chongqing i Kina som vi allerede visste om skal turen gå til Berlin og rave-fester i Tyskland, Mendoza sine vingårder i Argentina og til slutt Karpatene i Romania. Du kan se et bilde fra hvert oppdrag under.