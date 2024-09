"Alle hos Purple Lamp er klare" til å lage Disney Epic Mickey 2 på nytt

HQ

I forkant av spillets lansering om mindre enn to uker på stort sett alle plattformer fikk vi nylig ta en nærmere titt på og til og med spille litt av Disney Epic Mickey: Rebrushed, nyinnspillingen av Warren Spectors klassiker, som ble utgitt eksklusivt på Wii for 14 år siden. Nå har det Wien-baserte Purple Lamp-studioet og utgiveren THQ Nordic kommunisert alt om hva som er nytt og forbedret i den nye versjonen, men i intervjuet nedenfor spurte vi spillregissør Jason Mallett og designer Aleksandra Jarosz om mer enn det.

"Warren var involvert helt fra begynnelsen, og han hadde stor tro på oss som studio", forteller Mallet da han ble spurt om den opprinnelige skaperen var involvert i Rebrushed-utgaven. "Vi spesialiserer oss på 3D-plattformspill [studioet ga ut SvampeBob Firkant: The Cosmic Shake i fjor], og dette spillet er i bunn og grunn et 3D-plattformspill".

"Det er også en liten bit immersive sim, som Warren liker å si", fortsetter regissøren i videoen, "og også en slags tredjepersons skytespill nå også, og hver eneste levering gikk til Warren også, og han ga oss gode tilbakemeldinger hver eneste gang. Vi var på D23 med ham [i år], og han fortsatte å si at spillet er en bedre versjon enn hans spill - noe jeg ikke nødvendigvis er enig i - jeg tror bare at det er 14 år senere, men det har vært en stor ære å jobbe med ham. Dessuten var den opprinnelige kunstregissøren, Rolf Mohr, med fra begynnelsen av. Han hjalp oss med å gå gjennom alle konseptene og sørget for at vi kunne se med friske øyne på en virkelig original visjon uten å gå på akkord med den visjonen."

Spillet både ser og spiller mye, mye bedre, noe vi kan bevitne, men mens vi jobber med vår fullstendige Disney Epic Mickey Rebrushed-anmeldelse, hadde vi en annen ting å spørre om, da oppfølgeren ble elefanten Dumbo i rommet.

"Så alle på Purple Lamp er klare, og det er noe vi virkelig vil gjøre", bekrefter Mallet. "Det var en stor glede å jobbe med Epic Mickey, og vi kan ikke si noe akkurat nå, men det ville vært fantastisk om vi fikk muligheten til å gjøre det igjen".

Spill av hele videoen, som inkluderer undertekster på ditt lokale språk, for å lære alt annet om Disney Epic Mickey Rebrushed og dets vakre østerrikske touch.