Alle Indiana Jones-filmene kommer til Disney+ senere i mai

Vi nærmer oss Indiana Jones and the Dial of Destiny sin premiere 30. juni, så jeg er definitivt ikke den eneste som vurderer å se originalene igjen før den tid. Dette har fått mange til å innse at disse ikke er tilgjengelige på Disney+. Heldigvis er det i ferd med å endre seg.

Traileren nedenfor avslører at Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones and the Temple of Doom, Indiana Jones and the Last Crusade og Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull vil debutere på Disney+ 31. mai. Det bør være mer enn nok tid til å se de tre gode på nytt før den femte kommer.