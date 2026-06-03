"Alle jobbene jeg har gjort, har gjort meg i stand til å spille en rollefigur som Lune", sier Clair Obscur: Expedition 33-skuespiller Kirsty Rider

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Å spille teater kan være noe helt annet enn å gi liv til en karakter i et dataspill. Kirsty Rider, skuespilleren bak Lune i Clair Obscur: Expedition 33, debuterte i et dataspill med denne karakteren, men brukte alle sine ti års tidligere skuespillererfaring for å sikre at hun var klar for rollen.

I en samtale med oss på Comicon Napoli sammen med Jane Perry fra Resident Evil Requiem, forklarte Rider hvordan oppgavene er forskjellige når man spiller for et spill kontra en teaterproduksjon eller en TV-serie. "Jeg føler meg veldig heldig, for jeg tror en av tingene med teater er at du får øve i for eksempel seks uker, og så gjør du produksjonen i åtte uker, så allerede det er lang tid til å øve på håndverket mitt som skuespiller", sa Rider.

"Jeg tror at det å få gjøre det over ti år har betydd at jeg har fått øvd meg mange ganger i løpet av året, noe jeg tror mange skuespillere sliter med, spesielt hvis de går på teaterskolen og tar eksamen," fortsetter hun. Rider forklarer likevel at det kreves et helt spesielt sett med ferdigheter når man spiller et videospill sammenlignet med andre former for skuespill.

"Det er en veldig spesifikk ferdighet å ikke ha noen rundt seg, ikke være i kostyme, ikke ha et sett, spille for noen gjennom et glass som noen ganger gir deg en helt død lesning ... det er mange skuespillere som kanskje ikke ville likt eller trivdes med det. Så de er spesifikke, men jeg tror at alle jobbene jeg har gjort, har gjort meg i stand til å spille en rollefigur som Lune på kort tid."

Der du får flere uker med en rollefigur på teater, får du fortsatt lang tid på et videospill, men det er fordi det er så mye innhold. Rider beskriver det som mer "instinktivt", der du bare får noen få tagninger på deg til å sette en replikk. Hvis du vil finne ut mer om hennes erfaring med å gi liv til Lune, og få noen tanker fra Jane Perry om hennes tid i Resident Evil Requiem, kan du ta en titt på hele intervjuet nedenfor :