Alle kampene i Conference League i dag, torsdag 6. november (3. kampdag)

Her er kampene i Conference League - ligafasen runde 3/6.

HQ

Conference League når halvveis torsdag 6. november, med runde tre av seks, den første av to kampdager i november, så vi får snart se hvordan tabellen i ligafasen vil se ut, med de beste lagene konsolidert i toppen av tabellen.

Husk at ligafasen avsluttes i desember (i motsetning til Europa League og Champions League, som varer til januar), og at de åtte beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til 16-delsfinalene.

Dette er alle kampene som skal avholdes i kveld i UEFA Conference League :

Kamper kl. 18:45 CET, 17:45 GMT


  • Shakhtar mot Breiðablik

  • Sparta Praha mot Raków

  • Mainz mot Fiorentina

  • Celje vs Legia Warszawa

  • KuPS Kuopio mot Slovan Bratislava

  • AEK Athen mot Shamrock Rovers

  • Samsunspor - Hamrun Spartans

  • AEK Larnaca - Aberdeen

  • Noah vs Sigma Olomouc

Kamper kl. 21:00 CET, 20:00 GMT


  • SK Rapid mot Universitatea Craiova

  • Dynamo Kiev mot Zrinjski

  • Crystal Palace mot AZ Alkmaar

  • Rayo Vallecano vs Lech Poznań

  • Lincoln Red Imps vs Rijeka

  • Shkëndija vs Jagiellonia

  • Häcken vs Strasbourg

  • Lausanne-Sport vs Omonoia

  • Shelbourne vs Drita

Kommer du til å se noen Conference League-kamper denne uken?

