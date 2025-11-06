Alle kampene i Conference League i dag, torsdag 6. november (3. kampdag)

HQ

Conference League når halvveis torsdag 6. november, med runde tre av seks, den første av to kampdager i november, så vi får snart se hvordan tabellen i ligafasen vil se ut, med de beste lagene konsolidert i toppen av tabellen.

Husk at ligafasen avsluttes i desember (i motsetning til Europa League og Champions League, som varer til januar), og at de åtte beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til 16-delsfinalene.

Dette er alle kampene som skal avholdes i kveld i UEFA Conference League :

Kamper kl. 18:45 CET, 17:45 GMT



Shakhtar mot Breiðablik



Sparta Praha mot Raków



Mainz mot Fiorentina



Celje vs Legia Warszawa



KuPS Kuopio mot Slovan Bratislava



AEK Athen mot Shamrock Rovers



Samsunspor - Hamrun Spartans



AEK Larnaca - Aberdeen



Noah vs Sigma Olomouc



Kamper kl. 21:00 CET, 20:00 GMT



SK Rapid mot Universitatea Craiova



Dynamo Kiev mot Zrinjski



Crystal Palace mot AZ Alkmaar



Rayo Vallecano vs Lech Poznań



Lincoln Red Imps vs Rijeka



Shkëndija vs Jagiellonia



Häcken vs Strasbourg



Lausanne-Sport vs Omonoia



Shelbourne vs Drita



Kommer du til å se noen Conference League-kamper denne uken?