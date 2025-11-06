Sport
Alle kampene i Conference League i dag, torsdag 6. november (3. kampdag)
Her er kampene i Conference League - ligafasen runde 3/6.
HQ
Conference League når halvveis torsdag 6. november, med runde tre av seks, den første av to kampdager i november, så vi får snart se hvordan tabellen i ligafasen vil se ut, med de beste lagene konsolidert i toppen av tabellen.
Husk at ligafasen avsluttes i desember (i motsetning til Europa League og Champions League, som varer til januar), og at de åtte beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til 16-delsfinalene.
Dette er alle kampene som skal avholdes i kveld i UEFA Conference League :
Kamper kl. 18:45 CET, 17:45 GMT
- Shakhtar mot Breiðablik
- Sparta Praha mot Raków
- Mainz mot Fiorentina
- Celje vs Legia Warszawa
- KuPS Kuopio mot Slovan Bratislava
- AEK Athen mot Shamrock Rovers
- Samsunspor - Hamrun Spartans
- AEK Larnaca - Aberdeen
- Noah vs Sigma Olomouc
Kamper kl. 21:00 CET, 20:00 GMT
- SK Rapid mot Universitatea Craiova
- Dynamo Kiev mot Zrinjski
- Crystal Palace mot AZ Alkmaar
- Rayo Vallecano vs Lech Poznań
- Lincoln Red Imps vs Rijeka
- Shkëndija vs Jagiellonia
- Häcken vs Strasbourg
- Lausanne-Sport vs Omonoia
- Shelbourne vs Drita
Kommer du til å se noen Conference League-kamper denne uken?