Alle kampene i Europa League i dag, torsdag 6. november (4. kampdag)
Her er kampene i Europa League - ligafasen runde 4/8.
UEFA Europa League fortsetter på torsdag, og er nå halvveis i ligafasen. Den første av to runder i november (med en landslagspause imellom), og denne måneden begynner vi å få en god pekepinn på hvordan tabellen i ligafasen kommer til å se ut.
Husk at ligafasen avsluttes i januar 2026, og at de åtte beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene. Hver kamp betyr noe ... og hvert mål teller, kanskje mer enn i noen annen turnering.
Dette er alle kampene som spilles i kveld i UEFA Europa League :
UEFA Europa League-kamper torsdag 6. november
Kamper kl. 18:45, 17:45 GMT
- Salzburg mot Go Ahead Eagles
- Basel mot FCSB
- Midtjylland mot Celtic
- Utrecht - Porto
- Crvena Zvezda mot Lille
- GNK Dinamo mot Celta
- Malmö vs Panathinaikos
- Nice mot Freiburg
- Sturm Graz vs Nottingham Forest
Kamper kl. 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aston Villa mot Maccabi Tel Aviv
- Bologna mot Brann
- Viktoria Plzeň mot Fenerbahçe
- Ferencváros mot Ludogorets
- PAOK mot Young Boys
- Rangers mot Roma
- Real Betis mot Lyon
- Braga mot Genk
- Stuttgart vs Feyenoord
Skal du se noen Europa League-kamper denne uken?