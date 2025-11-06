Alle kampene i Europa League i dag, torsdag 6. november (4. kampdag)

HQ

UEFA Europa League fortsetter på torsdag, og er nå halvveis i ligafasen. Den første av to runder i november (med en landslagspause imellom), og denne måneden begynner vi å få en god pekepinn på hvordan tabellen i ligafasen kommer til å se ut.

Husk at ligafasen avsluttes i januar 2026, og at de åtte beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene. Hver kamp betyr noe ... og hvert mål teller, kanskje mer enn i noen annen turnering.

Dette er alle kampene som spilles i kveld i UEFA Europa League :

UEFA Europa League-kamper torsdag 6. november

Kamper kl. 18:45, 17:45 GMT



Salzburg mot Go Ahead Eagles



Basel mot FCSB



Midtjylland mot Celtic



Utrecht - Porto



Crvena Zvezda mot Lille



GNK Dinamo mot Celta



Malmö vs Panathinaikos



Nice mot Freiburg



Sturm Graz vs Nottingham Forest



Kamper kl. 21:00 CET, 20:00 GMT



Aston Villa mot Maccabi Tel Aviv



Bologna mot Brann



Viktoria Plzeň mot Fenerbahçe



Ferencváros mot Ludogorets



PAOK mot Young Boys



Rangers mot Roma



Real Betis mot Lyon



Braga mot Genk



Stuttgart vs Feyenoord



Skal du se noen Europa League-kamper denne uken?