Alle kampene i Europa League i dag, torsdag 6. november (4. kampdag)

Her er kampene i Europa League - ligafasen runde 4/8.

UEFA Europa League fortsetter på torsdag, og er nå halvveis i ligafasen. Den første av to runder i november (med en landslagspause imellom), og denne måneden begynner vi å få en god pekepinn på hvordan tabellen i ligafasen kommer til å se ut.

Husk at ligafasen avsluttes i januar 2026, og at de åtte beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene. Hver kamp betyr noe ... og hvert mål teller, kanskje mer enn i noen annen turnering.

Dette er alle kampene som spilles i kveld i UEFA Europa League :

UEFA Europa League-kamper torsdag 6. november

Kamper kl. 18:45, 17:45 GMT


  • Salzburg mot Go Ahead Eagles

  • Basel mot FCSB

  • Midtjylland mot Celtic

  • Utrecht - Porto

  • Crvena Zvezda mot Lille

  • GNK Dinamo mot Celta

  • Malmö vs Panathinaikos

  • Nice mot Freiburg

  • Sturm Graz vs Nottingham Forest

Kamper kl. 21:00 CET, 20:00 GMT


  • Aston Villa mot Maccabi Tel Aviv

  • Bologna mot Brann

  • Viktoria Plzeň mot Fenerbahçe

  • Ferencváros mot Ludogorets

  • PAOK mot Young Boys

  • Rangers mot Roma

  • Real Betis mot Lyon

  • Braga mot Genk

  • Stuttgart vs Feyenoord

Skal du se noen Europa League-kamper denne uken?

UEFA Europa League

