Alle kampene i Women's Nations League denne uken: semifinaler og opprykkskamper
Women's Nations League fortsetter denne fredagen og neste tirsdag med semifinaler og opprykkskamper.
Sluttspillet i Women's Nations League starter denne uken, med semifinalene mellom Tyskland og Frankrike og Spania og Sverige. I motsetning til herreturneringen er dette en runde med to kamper, som finner sted samtidig med ligasluttspillet i Nations League A og B, som starter fredag 24. oktober og tirsdag 28. oktober.
Semifinale i Nations League for kvinner - 1. omgang
- Tyskland mot Frankrike: Fredag 24. oktober, 17:45 CEST, 16:45 BST
- Spania mot Sverige: Fredag 24. oktober kl. 20:00 CEST, 19:00 BST
Semifinale i Nations League for kvinner - 2. omgang
- Frankrike mot Tyskland: Tirsdag 28. oktober, TBD
- Sverige mot Spania: Tirsdag 28. oktober, 19:00 CET, 18:00 GMT
Sluttspill i liga A/B
- Nord-Irland mot Island: Fredag 24. oktober kl. 20.00 CEST
- Finland mot Danmark: Fredag 24. oktober kl. 18:00 CEST
- Irland mot Belgia: Fredag 24. oktober kl. 20:00 CEST
- Tsjekkia mot Østerrike: Fredag 24. oktober kl. 17:30 CEST
- Danmark mot Finland: Tirsdag 28. oktober kl. 18.00 CET
- Østerrike mot Tsjekkia: Tirsdag 28. oktober kl. 18.00 CET
- Island mot Nord-Irland Tirsdag 28. oktober kl. 19.00 CET
- Belgia mot Irland: Tirsdag 28. oktober kl. 20.30 CET
Sluttspillkamper i liga B/C
- Kypros mot Albania: Fredag 24. oktober kl. 18.00 CEST
- Kosovo mot Türkiye: Fredag 24. oktober kl. 17:00 CEST
- Albania mot Kypros: Tirsdag 28. oktober, TBD
- Tyrkia mot Kosovo: Tirsdag 28. oktober, TBD
Dette er den andre utgaven av Women's Nations League, der Spania skal forsvare tittelen. Finalen spilles også over to kamper, 28. november og 2. desember, og det blir også en kamp om tredjeplassen.