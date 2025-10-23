Alle kampene i Women's Nations League denne uken: semifinaler og opprykkskamper

HQ

Sluttspillet i Women's Nations League starter denne uken, med semifinalene mellom Tyskland og Frankrike og Spania og Sverige. I motsetning til herreturneringen er dette en runde med to kamper, som finner sted samtidig med ligasluttspillet i Nations League A og B, som starter fredag 24. oktober og tirsdag 28. oktober.

Semifinale i Nations League for kvinner - 1. omgang



Tyskland mot Frankrike: Fredag 24. oktober, 17:45 CEST, 16:45 BST



Spania mot Sverige: Fredag 24. oktober kl. 20:00 CEST, 19:00 BST



Semifinale i Nations League for kvinner - 2. omgang



Frankrike mot Tyskland: Tirsdag 28. oktober, TBD



Sverige mot Spania: Tirsdag 28. oktober, 19:00 CET, 18:00 GMT



Sluttspill i liga A/B



Nord-Irland mot Island: Fredag 24. oktober kl. 20.00 CEST



Finland mot Danmark: Fredag 24. oktober kl. 18:00 CEST



Irland mot Belgia: Fredag 24. oktober kl. 20:00 CEST



Tsjekkia mot Østerrike: Fredag 24. oktober kl. 17:30 CEST



Danmark mot Finland: Tirsdag 28. oktober kl. 18.00 CET



Østerrike mot Tsjekkia: Tirsdag 28. oktober kl. 18.00 CET



Island mot Nord-Irland Tirsdag 28. oktober kl. 19.00 CET



Belgia mot Irland: Tirsdag 28. oktober kl. 20.30 CET



Sluttspillkamper i liga B/C



Kypros mot Albania: Fredag 24. oktober kl. 18.00 CEST



Kosovo mot Türkiye: Fredag 24. oktober kl. 17:00 CEST



Albania mot Kypros: Tirsdag 28. oktober, TBD



Tyrkia mot Kosovo: Tirsdag 28. oktober, TBD



Dette er den andre utgaven av Women's Nations League, der Spania skal forsvare tittelen. Finalen spilles også over to kamper, 28. november og 2. desember, og det blir også en kamp om tredjeplassen.