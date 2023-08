Alle Kickstarter-prosjekter må snart oppgi om de inneholder kunstig intelligens

HQ

Fra og med 29. august vil alle prosjekter som legges ut på Kickstarter - nettstedet der skapere av alle slag kan søke om finansiering - kreve at du som skaper oppgir om og hvordan prosjektet ditt bruker kunstig intelligens på noen måte. Slik beskriver Kickstarter sine nye retningslinjer:

"For å bli tillatt på Kickstarter må prosjekter som bruker AI-verktøy til å generere bilder, tekst eller annet, oppgi relevante detaljer på prosjektsiden. Dette inkluderer informasjon om hvordan opphavsmannen planlegger å bruke AI-innhold i prosjektet, samt hvilke elementer i prosjektet som er helt originale, og hvilke elementer som er laget ved hjelp av AI-verktøy."

"Prosjekter som utvikler AI-teknologi, -verktøy eller -programvare, må oppgi informasjon om eventuelle databaser og data som skaperen har til hensikt å bruke. Opphavsmannen må også oppgi hvordan disse kildene håndterer samtykke og kreditering for dataene de bruker. Hvis kildene ikke har prosesser eller sikkerhetstiltak for å håndtere samtykke, for eksempel gjennom en opt-out- eller opt-in-mekanisme, er det lite sannsynlig at Kickstarter vil tillate prosjektet.

Kort sagt betyr dette at i tillegg til om og hvordan de bruker kunstig intelligens, må skaperne også angi hvilke deler av prosjektet som er skapt av mennesker og hvilke som er produsert av kunstig intelligens, og hvilke kilder den kunstige intelligensen er trent på.

Kickstarter ønsker imidlertid endelig å gjøre det klart at de ikke har til hensikt å stoppe AI-entusiaster, snarere tvert imot:

"Vi forbyr ikke AI. Retningslinjene våre krever at prosjektene Involverer menneskelig kreativ innsats [og] Krediterer og innhenter tillatelse for alle kunstneres arbeid som det refereres til [...] Vi ønsker at Kickstarter skal være et sted der skapere kan omfavne ny teknologi. Men det er avgjørende å fortsette å hedre og støtte menneskene bak det kreative arbeidet."