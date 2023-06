Alle kunngjøringer fra Devolver Digital i går kveld

HQ

Devolver Digital-arrangementet i går kveld fant sted litt sent for oss på denne siden av dammen, så vi fikk ikke sjansen til å dekke spillene live. Men for å kompensere for det har vi listet opp alle kunngjøringene fra Devolvers ferske presentasjon slik at du kan lese om alt fra den på ett sted.

Devolver viste bare frem fire spill i går kveld, noe som vel skuffer hvis favorittspillet ditt fra den anerkjente utgiveren ikke var med. Personlig hadde jeg håpet på mer om Skate Story eller Anger Foot, men vi fikk oppdateringer på en håndfull andre titler i løpet av den korte, men fine presentasjonen.

Et av de nye spillene som ble vist frem var Baby Steps, en bokstavelig walking-simulator. Ut fra den informasjonen vi har fått så langt om det nye spillet fra Ape Out- og QWOP-skaperne må vi ta hovedpersonen vår gjennom hver eneste bevegelse han eller hun gjør. Vi må også takle noen frustrerende utfordringer underveis, mens vi får den tidligere taperen Nate til å innse at han faktisk kan gjøre noe med livet sitt. Dette spillet ser ut til å bli like vanskelig, om ikke vanskeligere, enn Getting Over It, og lanseres på PC og PS5 i 2024.

Human Fall Flat 2 var den andre store avsløringen. Dette er også et helt nytt spill fra Devolver, og er en oppfølger til puslespillhiten Human Fall Flat fra 2016. Denne gangen får vi se forbedret grafikk, nye nivåer og figurer som kan tilpasses. Spillet vil også gjøre det mulig å fullføre baner sammen med opptil sju venner. Vi har dessverre ikke fått en lanseringsdato for, men mer informasjon kommer "snart".

The Talos Principle 2 dukket også opp, og selv om vi allerede visste om dette takket være PlayStation Showcase ga den nye traileren oss en bedre titt på selve spillingen.

Med nye gåter med spennende tilleggsmekanikker, inkludert gravitasjonsmanipulering og tankeoverføring, samt løftet om en rikere historie denne gangen, vil fans av originalen få mange forfriskende nyheter i oppfølgeren. Spillet skal etter planen lanseres senere i 2023 på PC, PS5 og Xbox Series X/S.

Til slutt fikk vi en titt på Wizard With a Gun, et annet spill som vi kjente til fra før, men som hadde klart å vekke interessen vår med den første avsløringen. Takket være den nye traileren har vi fått et nytt innblikk i spillets verden, gameplay og mye mer.

Wizard With a Gun utspiller seg i en postapokalyptisk setting der vi spiller som en - du gjettet det - trollmann som også bærer et skytevåpen. I tillegg til å bekjempe de forskrudde fiendene i spillet har du også en base som du kan bruke til å lage fortryllede kuler, nye våpen og annet som kan hjelpe deg i verden. En enspillerdemo av Wizard With a Gun ble også gjort tilgjengelig på Steam etter fremvisningen.

Det var alt fra Devolver Digital. Hva synes du om showet og hvilket spill ser du mest frem til?