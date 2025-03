Alle kvartfinalistene i herresingle i Indian Wells og når de spiller

HQ

Carlos Alcaraz går gjennom taket i denne utgaven av Indian Wells, og har vunnet over sine motstandere med stadig større letthet. Onsdag slo spanjolen Grigor Dimitrov 6-1, 6-1. I de tre kampene han har spilt så langt i Indian Wells, har Alcaraz ikke tapt et eneste sett og har bare tapt åtte partier. Kampen ble spilt på kvelden i California med veldig vindfullt vær, men det så ut til å forstyrre bulgareren, som er nummer 15 på ATP-rankingen, mer.

Hans neste motstander i kvartfinalen (fredag kl. 03.00 norsk tid, kl. 02.00 i Storbritannia) blir argentinske Francisco Cerúndulo, som på tirsdag slo en annen topp 10-spiller, Álex de Miñaur.

I går falt en annen topp 10: Jack Draper, verdens nr. 14, beseiret verdens nr. 4 Taylor Fritz 7-5, 6-4. Fritz, en tidligere mester (han vant i 2022, noe som gjorde det til den største tittelen i karrieren), falt for Brith, som når Indian Wells kvartfinale for første gang og neste gang møter amerikaneren Ben Shelton.

De to andre kvartfinalene, som spilles tidligere torsdag, står mellom Tallon Griekspoor mot Holger Rune (19:00 CET, 18:00 i Storbritannia) og Arthur Fils mot Daniil Medvédev (21:00 CET), som var i finalen to ganger i 2023 og 2024, begge gangene med tap for Alcaraz.