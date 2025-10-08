Gamereactor

Alle kvartfinalistene i Shanghai Masters er bekreftet for torsdag

Hva synes du om Shanghai Masters' 8 siste?

HQ

Shanghai Masters nærmer seg slutten. Sesongens nest siste Masters 1000 har nettopp fullført 15-delsfinalene: Learner Tien, Lorenzo Musetti, Nuno Borges og Jiri Lehecka var de siste som falt i dag, og de åtte siste i konkurransen vet allerede hvem de skal møte og når.

Shanghai Masters kvartfinale (herresingler)

Torsdag 9. oktober:


  • Holger Rune mot Valentin Vacherot: 09:00 CET

  • Zizou Bergs mot Novak Djokovic: 12:30 CET

Fredag 10. oktober


  • Daniil Medvedev mot Alex de Miñaur: TBD

  • Arthur Rinderknech mot Felix Auger-Aliassime: TBD

Semifinalene følger på lørdag og finalen på søndag. Hvem tror du vinner Shanghai Masters 2025?

