Alle kvartfinalistene i Shanghai Masters er bekreftet for torsdag
Hva synes du om Shanghai Masters' 8 siste?
Shanghai Masters nærmer seg slutten. Sesongens nest siste Masters 1000 har nettopp fullført 15-delsfinalene: Learner Tien, Lorenzo Musetti, Nuno Borges og Jiri Lehecka var de siste som falt i dag, og de åtte siste i konkurransen vet allerede hvem de skal møte og når.
Shanghai Masters kvartfinale (herresingler)
Torsdag 9. oktober:
- Holger Rune mot Valentin Vacherot: 09:00 CET
- Zizou Bergs mot Novak Djokovic: 12:30 CET
Fredag 10. oktober
- Daniil Medvedev mot Alex de Miñaur: TBD
- Arthur Rinderknech mot Felix Auger-Aliassime: TBD
Semifinalene følger på lørdag og finalen på søndag. Hvem tror du vinner Shanghai Masters 2025?