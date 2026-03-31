Alle landskamper i fotball 31. mars, siste dag i VM-kvalifiseringen

Tirsdag 31. mars avsluttes landslagspausen i herrefotballen, med hjemlige ligaer eller klubbkonkurranser tilbake til helgen. Det har vært siste samling for landslagene frem til VM, som løper fra 11. juni til 19. juli, med vennskapskamper og også de siste VM-kvalifiseringskampene.

Forrige torsdag ble Romania, Albania, Nord-Irland, Slovakia, Ukraina, Irland, Nord-Madedonien og Wales eliminert fra VM-kvalifiseringen.

Slik kan du se VM-kvalifiseringskampene i kveld og hele listen over kamper 31. mars (noen 1. april i europeiske tider) :

VM-kvalifiseringskamper: Europa



Italia mot Bosnia-Hercegovina: 20:45 CEST, 19:45 BST



Polen mot Sverige: 20:45 CEST, 19:45 BST



Tyrkia mot Kosovo: 20:45 CEST, 19:45 BST



Danmark mot Tsjekkia: 20:45 CEST, 19:45 BST



VM-sluttspill mellom forbundene



DR Kongo mot Jamaica: 23:00 CEST, 22:00 BST



Irak mot Bolivia: 05:00 CEST, 04:00 BST (1. april)



Vennskapskamper



Kasakhstan mot Komorene: 14:00 CEST, 13:00 BST



Norge mot Sveits: 18:00 CEST, 17:00 BST



Montenegro mot Slovenia: 18:00 CEST, 17:00 BST



San Marino mot Andorra: 18:00 CEST, 17:00 BST



Serbia mot Saudi-Arabia: 18:00 CEST, 17:00 BST



Haiti mot Island: 18:30 CEST, 17:30 BST



Ungarn mot Hellas: 19:00 CEST, 18:00 BST



Cote d'Ivoir mot Skottland: 20:30 CEST, 19:30 BST



Nederland mot Ecuador: 20:45 CEST, 19:45 BST



England mot Japan: 20:45 CEST, 19:45 BST



Østerrike mot Korea: 20:45 CEST, 19:45 BST



Spania mot Egypt: 21:00 CEST, 20:00 BST



USA mot Portugal: 01:00 CEST, 00:00 BST (1. april)



Brasil mot Kroatia: 02:00 CEST, 01:00 BST (1. april)



Mexico mot Belgia: 03:00 CEST, 02:00 BST (1. april)

