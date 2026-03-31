Sport
Alle landskamper i fotball 31. mars, siste dag i VM-kvalifiseringen
De seks siste landene i VM-kvalifiseringen avgjøres i kveld.
HQ
Tirsdag 31. mars avsluttes landslagspausen i herrefotballen, med hjemlige ligaer eller klubbkonkurranser tilbake til helgen. Det har vært siste samling for landslagene frem til VM, som løper fra 11. juni til 19. juli, med vennskapskamper og også de siste VM-kvalifiseringskampene.
Forrige torsdag ble Romania, Albania, Nord-Irland, Slovakia, Ukraina, Irland, Nord-Madedonien og Wales eliminert fra VM-kvalifiseringen.
Slik kan du se VM-kvalifiseringskampene i kveld og hele listen over kamper 31. mars (noen 1. april i europeiske tider) :
VM-kvalifiseringskamper: Europa
- Italia mot Bosnia-Hercegovina: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Polen mot Sverige: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Tyrkia mot Kosovo: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Danmark mot Tsjekkia: 20:45 CEST, 19:45 BST
VM-sluttspill mellom forbundene
- DR Kongo mot Jamaica: 23:00 CEST, 22:00 BST
- Irak mot Bolivia: 05:00 CEST, 04:00 BST (1. april)
Vennskapskamper
- Kasakhstan mot Komorene: 14:00 CEST, 13:00 BST
- Norge mot Sveits: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Montenegro mot Slovenia: 18:00 CEST, 17:00 BST
- San Marino mot Andorra: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Serbia mot Saudi-Arabia: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Haiti mot Island: 18:30 CEST, 17:30 BST
- Ungarn mot Hellas: 19:00 CEST, 18:00 BST
- Cote d'Ivoir mot Skottland: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Nederland mot Ecuador: 20:45 CEST, 19:45 BST
- England mot Japan: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Østerrike mot Korea: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Spania mot Egypt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- USA mot Portugal: 01:00 CEST, 00:00 BST (1. april)
- Brasil mot Kroatia: 02:00 CEST, 01:00 BST (1. april)
- Mexico mot Belgia: 03:00 CEST, 02:00 BST (1. april)