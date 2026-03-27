Alle NATO-allierte har nådd målet om 2 % forsvarsutgifter for første gang

Alle NATO-medlemmene nådde for første gang målet om 2 % forsvarsutgifter i 2025, ifølge alliansens årlige rapport.

Rapporten bekrefter at Spania nådde 2 % av BNP i forsvarsutgifter innen utgangen av 2025, selv om landet fortsatt er blant landene med de laveste militærutgiftene. Andre allierte som trengte mer penger, var Albania, Belgia, Canada og Portugal.

Som Mark Rutte uttalte: "La meg begynne med å beordre Spania, for i begynnelsen av fjoråret var de spanske forsvarsutgiftene på rundt 1,3, 1,4 %. Og i april fikk jeg en telefon fra Pedro Sanchez, statsministeren, som sa at vi skulle gå opp til 2 %. Og det gjorde han. Dette er milliarder og atter milliarder som Spania strukturelt bruker ekstra på forsvaret."

NATOs generalsekretær Mark Rutte bemerket også at økningen gjenspeiler en økende bekymring for sikkerheten, særlig med tanke på at Vladimir Putins Russland fortsatt anses som den største trusselen. Til tross for at NATO-målet på 2 % er nådd, presser NATO-lederne nå på for et høyere mål på 5 % i de kommende årene, og det har oppstått uenighet om hvor raskt landene bør øke utgiftene.