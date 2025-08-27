Alle NBA-stjernene som deltar i EuroBasket 2025: Doncic, Antetokoumpo, Wagner ... og "Joker
EuroBasket blir fylt med kjente navn fra NBA, og noen mindre kjente spillere.
EuroBasket 2025 sparkes i gang i dag, med de første kampene i gruppespillet onsdag 27. august i Latvia og Finland (gruppe A og B) og torsdag 28. august på Kypros og i Polen (gruppe C og D). Meningsmålingene viser en klar favoritt, Serbia, med Tyskland som favoritt, mens Frankrike, Latvia, Hellas og Slovenia fortsatt har noen sjanser... og Spania er spådd å bli den største skuffelsen.
For Serbia hviler alle forventninger på Nikola Jokic, en av de beste spillerne i NBA, som har vunnet en ring med Denver Nuggets og er kåret til ligaens MVP i 2021, 2022 og 2024. Men også de andre favorittene er avhengige av sine NBA-stjerner, som Luka Doncic (Los Angeles Lakers) for Slovenia, Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) for Hellas, Franz Wagner (Orlando Magic) for Tyskland, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) for Spania eller Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) også for Serbia.
Alle NBA-spillere (nåværende eller tidligere) på EuroBasket 2025:
Men listen er mye lengre. Her har vi (med tillatelse fra NBA.com) en liste over alle NBA-spillere som deltar i årets FIBA EuroBasket. Først de nåværende spillerne :
Bosnia-Hercegovina
- Jusurf Nurkić - Utah Jazz
Tsjekkia
- Vit Krejčí - Atlanta Hawks
Finland
- Lauri Markkanen - Utah Jazz
Frankrike
- Bilal Coulibaly - Washington Wizards
- Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks
- Alex Sarr - Washington Wizards
- Guerschon Yabusele - New York Knicks
- Isaïa Cordinier (valgt i en NBA-draft)
Georgia
- Goga Bitadze - Orlando Magic
- Sandro Mamukelashvili - Toronto Raptors
Tyskland
- Tristan Da Silva - Orlando Magic
- Franz Wagner - Orlando Magic
- Dennis Schröder - Sacramento Kings
Storbritannia
- Tarik Phillip (valgt i en NBA-draft)
Hellas
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Israel
- Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
- Yam Madar (valgt i en NBA-draft)
Italia
- Simone Fontecchio (Miami Heat)
- Saliou Niang (Cleveland Cavaliers, Rookie for 2025/26)
- Matteo Spagnolo (valgt i en NBA-draft)
- Gabriele Procida (valgt i en NBA-draft)
Latvia
- Kristaps Porziņgis - Atlanta Hawks
Litauen
- Jonas Valančiūnas - Denver Nuggets
- Rokas Jokubaitis (valgt i en NBA-draft)
Montenegro
- Nikola Vučević - Chicago Bulls
Portugal
- Neemias Queta - Boston Celtics
Serbia
- Bogdan Bogdanović - Los Angeles Clippers
- Nikola Jokić - Denver Nuggets
- Nikola Jović - Miami Heat
- Tristan Vukečvić - Washington Wizards
- Vanja Marinković (valgt i en NBA Draft)
- Nikola Milutinov (valgt i en NBA-draft)
Slovenia
- Luka Dončić - Los Angeles Lakers
Spania
- Santi Aldama - Memphis Grizzlies
Sverige
- Pelle Larsson - Miami Heat
Tyrkia
- Adem Bona - Philadelphia 76ers
- Alperen Şengün - Houston Rockets
Og nå, for de tidligere NBA-spillerne som spiller i EuroBasket 2025 :
Frankrike
- Jaylen Hoard
- Timothé Luwawu-Cabarrot
- Théo Maledon
- Élie Okobo
Georgia
- Tornike Shengelia
Tyskland
- Daniel Theis
- Isaac Bonga
Hellas
- Kostas Antetokounmpo
- Tyler Dorsey
- Kostas Papanikolaou
Italia
- Danilo Gallinari
- Nicolò Melli
Latvia
- Dāvis Bertāns
- Dairis Bertāns
Litauen
- Deividas Siryvdis
- Azuolas Tubelis
Montenegro
- Marko Simonovic
Serbia
- Marko Gudurić
- Vasilije Micić
- Filip Petrušev
Spania
- Juancho Hernangómez
- Willy Hernangómez
Türkiye
- Onuralp Bitim
- Furkan Korkmaz
- Shane Larkin
- Cedi Osman
- Ömer Yurtseven