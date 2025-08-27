Alle NBA-stjernene som deltar i EuroBasket 2025: Doncic, Antetokoumpo, Wagner ... og "Joker

HQ

EuroBasket 2025 sparkes i gang i dag, med de første kampene i gruppespillet onsdag 27. august i Latvia og Finland (gruppe A og B) og torsdag 28. august på Kypros og i Polen (gruppe C og D). Meningsmålingene viser en klar favoritt, Serbia, med Tyskland som favoritt, mens Frankrike, Latvia, Hellas og Slovenia fortsatt har noen sjanser... og Spania er spådd å bli den største skuffelsen.

For Serbia hviler alle forventninger på Nikola Jokic, en av de beste spillerne i NBA, som har vunnet en ring med Denver Nuggets og er kåret til ligaens MVP i 2021, 2022 og 2024. Men også de andre favorittene er avhengige av sine NBA-stjerner, som Luka Doncic (Los Angeles Lakers) for Slovenia, Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) for Hellas, Franz Wagner (Orlando Magic) for Tyskland, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) for Spania eller Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) også for Serbia.

Alle NBA-spillere (nåværende eller tidligere) på EuroBasket 2025:

Men listen er mye lengre. Her har vi (med tillatelse fra NBA.com) en liste over alle NBA-spillere som deltar i årets FIBA EuroBasket. Først de nåværende spillerne :

Bosnia-Hercegovina



Jusurf Nurkić - Utah Jazz



Tsjekkia



Vit Krejčí - Atlanta Hawks



Finland



Lauri Markkanen - Utah Jazz



Frankrike



Bilal Coulibaly - Washington Wizards



Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks



Alex Sarr - Washington Wizards



Guerschon Yabusele - New York Knicks



Isaïa Cordinier (valgt i en NBA-draft)



Georgia



Goga Bitadze - Orlando Magic



Sandro Mamukelashvili - Toronto Raptors



Tyskland



Tristan Da Silva - Orlando Magic



Franz Wagner - Orlando Magic



Dennis Schröder - Sacramento Kings



Storbritannia



Tarik Phillip (valgt i en NBA-draft)



Hellas



Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)



Israel



Deni Avdija (Portland Trail Blazers)



Yam Madar (valgt i en NBA-draft)



Italia



Simone Fontecchio (Miami Heat)



Saliou Niang (Cleveland Cavaliers, Rookie for 2025/26)



Matteo Spagnolo (valgt i en NBA-draft)



Gabriele Procida (valgt i en NBA-draft)



Latvia



Kristaps Porziņgis - Atlanta Hawks



Litauen



Jonas Valančiūnas - Denver Nuggets



Rokas Jokubaitis (valgt i en NBA-draft)



Montenegro



Nikola Vučević - Chicago Bulls



Portugal



Neemias Queta - Boston Celtics



Serbia



Bogdan Bogdanović - Los Angeles Clippers



Nikola Jokić - Denver Nuggets



Nikola Jović - Miami Heat



Tristan Vukečvić - Washington Wizards



Vanja Marinković (valgt i en NBA Draft)



Nikola Milutinov (valgt i en NBA-draft)



Slovenia



Luka Dončić - Los Angeles Lakers



Spania



Santi Aldama - Memphis Grizzlies



Sverige



Pelle Larsson - Miami Heat



Tyrkia



Adem Bona - Philadelphia 76ers



Alperen Şengün - Houston Rockets



Og nå, for de tidligere NBA-spillerne som spiller i EuroBasket 2025 :

Frankrike



Jaylen Hoard



Timothé Luwawu-Cabarrot



Théo Maledon



Élie Okobo



Georgia



Tornike Shengelia



Tyskland



Daniel Theis



Isaac Bonga



Hellas



Kostas Antetokounmpo



Tyler Dorsey



Kostas Papanikolaou



Italia



Danilo Gallinari



Nicolò Melli



Latvia



Dāvis Bertāns



Dairis Bertāns



Litauen



Deividas Siryvdis



Azuolas Tubelis



Montenegro



Marko Simonovic



Serbia



Marko Gudurić



Vasilije Micić



Filip Petrušev



Spania



Juancho Hernangómez



Willy Hernangómez



Türkiye



Onuralp Bitim



Furkan Korkmaz



Shane Larkin



Cedi Osman



Ömer Yurtseven

