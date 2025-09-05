Alle offisielle reparasjoner for Nintendo 3DS-familien er nå avsluttet

HQ

Nintendo 3DS ble lansert i 2011 og fengslet folk ved å hoppe på 3D-bølgen som var utbredt på den tiden - både på kino og TV - uten at man trengte spesielle briller. Funksjonen krevde imidlertid at man så på enheten fra akkurat riktig vinkel og tappet batteriet ganske mye, og senere ble 2DS lansert, som ganske enkelt var en 3DS uten 3D-skjerm.

Switch ble erstatningen, men i mange år etter konsollens utgivelse fortsatte Nintendo å reparere enhetene med offisielle komponenter. I det siste har modell etter modell sluttet å bli støttet etter hvert som komponentene har tatt slutt, og så sent som i vår ble det kunngjort at reparasjoner av Nintendo 2DS hadde opphørt, noe som betyr at den eneste modellen som fortsatt var kvalifisert for offisiell reparasjon var Nintendo 2DS XL.

Og det bringer oss til i dag. Nintendo har nå kunngjort at også dette har opphørt. Dette betyr at det ikke lenger er mulig å reparere noen enheter i 3DS-familien, som dermed kan sies å være død og begravet, og slutten på en epoke.

Hva er ditt beste minne fra Nintendo 3DS, og hva synes du om enheten?