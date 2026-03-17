Alle ser ut til å hate Keanu Reeves av en eller annen grunn i Apple TVs Outcome

For noen uker siden presenterte Apple TV de første glimtene på Outcome, den neste store eksklusive filmen som vil debutere på streamingplattformen. Dette er en komediefilm som er den neste regissørinnsatsen fra Jonah Hill, og det er en ganske lovende film, spesielt hvis vi finpusser på rollebesetningen.

For det første har Outcome Keanu Reeves i hovedrollen, som her dukker opp som en kjempende tidligere storfilmstjerne kjent som Reef Hawk, som forsøker å vende tilbake til rampelyset etter fem års fravær, samtidig som han sliter med et lammende narkotikamisbruk. Til å hjelpe ham med å nå dette målet har han sin venn og manager, spilt av Cameron Diaz, mens Hill også dukker opp i ugjenkjennelig form som en annen av Reeves' fortrolige. I tillegg er det store cameos fra stjerner som Martin Scorsese, Laverne Cox og flere.

Synopsis for Outcome forteller mer om hva filmen vil by på:

"Outcome er en mørk komedie som handler om Reef Hawk (Reeves), en elsket Hollywood-stjerne som må dykke ned i dypet av sine skjulte demoner etter at han blir utpresset med en mystisk video som garantert vil knuse imaget hans og gjøre slutt på karrieren hans. Med støtte fra sine bestevenner gjennom hele livet, Kyle (Diaz) og Xander (Bomer), samt kriseadvokaten Ira (Hill), legger Reef ut på en sjelegranskende reise for å gjøre opp for seg med alle han kan ha gjort urett, i håp om å identifisere utpresseren. Medforfatter og regissør Hill har et unikt blikk på Reefs ville, men åndelig rensende, nostalgiske og øyeåpnende reise nedover minnenes allfarvei, der det å konfrontere fortiden hans kan være den eneste måten å redde fremtiden på."

Premieredatoen for Outcome er satt til 10. april, noe som betyr at du vil kunne se filmen på Apples strømmeplattform om rundt tre uker.