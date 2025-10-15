Alle skadde spillere fra Real Madrid og Barcelona som kan gå glipp av den første Clásico neste uke

HQ

FC Barcelona og Real Madrid tenker på en ny Clásico neste uke, søndag 26. oktober, som, selv om det fortsatt er veldig tidlig i sesongen, kan spille en nøkkelrolle for å avgjøre hvilket lag som har hatt en bedre start på sesongen. Begge har vunnet de fleste kampene sine, men har også lidd noen forferdelige nederlag: Real Madrid tapte 5-2 mot erkefienden Atlético de Madrid, og Barça tapte 4-1 mot Sevilla, og ble også overkjørt av PSG i Champions League.

Det vil også vise seg hvor godt lagene og trenerne takler presset, ettersom begge lagene kan mangle flere nøkkelspillere på grunn av skader. Med elleve dager igjen kan mye endre seg: noen spillere kan komme seg raskere ... og andre kan bli skadet, selvfølgelig, men slik ser det ut for Barça og Madrid akkurat nå :

FC Barcelona:



Robert Lewandowski : Ble skadet mot Polen i biceps i venstre lår og blir ute i tre-fire uker, umulig å spille Clásico.

: Ble skadet mot Polen i biceps i venstre lår og blir ute i tre-fire uker, umulig å spille Clásico.

Dani Olmo : Midtbanespilleren ble skadet i leggmuskelen, og få i klubben forventer at han vil være tilgjengelig 26. oktober, selv om restitusjonstiden hans fortsatt er ukjent.

: Midtbanespilleren ble skadet i leggmuskelen, og få i klubben forventer at han vil være tilgjengelig 26. oktober, selv om restitusjonstiden hans fortsatt er ukjent.

Raphinha : Den forventede restitusjonstiden for den brasilianske kantspilleren slutter rett før Clásico, så det vil være veldig vanskelig for ham å komme seg i tide: i beste fall vil det være hans første kamp etter en skade, og det er usannsynlig at han er i start-11.

: Den forventede restitusjonstiden for den brasilianske kantspilleren slutter rett før Clásico, så det vil være veldig vanskelig for ham å komme seg i tide: i beste fall vil det være hans første kamp etter en skade, og det er usannsynlig at han er i start-11.

Lamine Yamal og Fermín kom tilbake til treningsfeltet denne uken: kan gå glipp av de kommende kampene, men de kan være tilgjengelige til 26. oktober.

kom tilbake til treningsfeltet denne uken: kan gå glipp av de kommende kampene, men de kan være tilgjengelige til 26. oktober.

De langvarige skadene til Gavi, Joan García, Ter Stegen er imidlertid helt utelukket.



Real Madrid:



Trent Alexander-Arnold : Har vært skadet i en hel måned nå og har ikke kommet tilbake i trening, selv om restitusjonstiden hans kan være over rett før kampen.

: Har vært skadet i en hel måned nå og har ikke kommet tilbake i trening, selv om restitusjonstiden hans kan være over rett før kampen.

Kylian Mbappé : Den franske spissen har scoret i nesten alle kampene så langt i sesongen, også for Frankrike i landslagspausen forrige helg, men fullførte ikke de 90 minuttene og returnerte til Madrid tidlig. Tilstanden hans er ukjent.



Dean Huijsen : Forsvarsspilleren forlot også det spanske laget tidlig på grunn av muskelsmerter, men kan være tilbake rett før Clásico.

: Forsvarsspilleren forlot også det spanske laget tidlig på grunn av muskelsmerter, men kan være tilbake rett før Clásico.

Dani Carvajal : Hans skade har blitt bedre enn Trents, så Xabi Alonso kan få tilbake høyrebacken sin i tide til Clásico.

: Hans skade har blitt bedre enn Trents, så Xabi Alonso kan få tilbake høyrebacken sin i tide til Clásico.

Det er imidlertid fortsatt svært usannsynlig at Ferland Mendy og Antonio Rudiger blir friske i tide til kampen mellom Real Madrid og Barcelona 26. oktober.

