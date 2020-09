Du ser på Annonser

I morgen vil altså Project xCloud bli en del av Xbox Game Pass Ultimate her til lands, noe som betyr at det blir mulig å kose seg med enormt mange spill nesten uansett hvor man er. Faktisk vil det være over 150 spill i samlingen fra første stund, og nå har Microsoft offentliggjort listen over hele gjengen. Følgende Xbox Game Pass Ultimate-spill kan nytes via streaming fra i morgen av (og 22. september for Destiny 2):