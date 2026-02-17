Alle Steam Decks er utsolgt i USA, Valve forventer Steam Deck OLED-mangel i andre regioner

HQ

Forbannet være dere, minne- og lagringsmangel, forbannet være dere! Vi begynner allerede å se de reelle effektene på forbrukerne av AI-markedets voldsomme behov for mer RAM. Prisen på en gjennomsnittlig DDR5-minnepinne har skutt i været, og selv om vi også har fryktet mangel på spillmaskinvare, har den nå endelig kommet.

Som Geoff Keighley postet på Twitter / X, er Valve Steam Deck for øyeblikket utsolgt over hele linjen i USA. Når vi sjekker den britiske versjonen av Steam, kan vi bekrefte at du kan kjøpe hvilken modell du vil i skrivende stund, enten det er OLED eller LCD. Dette kan imidlertid endre seg snart, ettersom Valve mener det vil være mangel på lager i flere regioner.

Keighley nevner i henhold til Valve at selskapet forventer at Steam Deck OLED vil komme ut av lager med jevne mellomrom i flere regioner. Vi vet ikke hvilke regioner dette er, men hvis du har trillet tommelen og ventet på å få et Steam Deck, kan det være sjansen til å få tak i et nå. Med mindre du selvfølgelig bor i USA, i så fall må du bare vente til Steam Deck dukker opp på lager igjen.