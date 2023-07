Alle større endringer i karakterenes bakgrunnshistorier i Mortal Kombat 1

HQ

Mortal Kombat 1 bringer et enormt friskt pust til kampspillserien. Det er dristig å gi universet en myk reset-knapp, men på godt og vondt gir det oss et nytt blikk på noen velkjente fightere. Nå som Liu Kang begynner å regjere som verdens gud tar vi en nærmere titt på karakterbiografiene som er lagt ut på nettstedetMortal Kombat 1 og ser hva som har endret seg blant favorittkjemperne våre.

I skrivende stund er det ni krigere med utfylte biografier, så det er bare å sette i gang. Vi begynner med ildguden Liu Kang, siden han står i sentrum for mye av spillets markedsføring. Etter å ha slått seg sammen med Raiden og beseiret Kronika i Mortal Kombat 11, fikk Liu Kang lage sin egen tidslinje. Han har ikke skapt den perfekte verden, men en verden der han gir alle vesener muligheten til å finne fred. Men som vi kan gjette ut fra det faktum at vi får et nytt spill, har denne freden blitt truet av en mystisk og mektig fiende. I Mortal Kombat 1 ser det ut til at Liu Kang har lagt av seg den vanlige modige heltehatten og nå spiller en mer klok lederrolle, i likhet med Raiden i gamle dager, når han samler champions for å opprettholde freden.

To av disse mesterne, som vi allerede ser støtte Liu Kang som livvakter i traileren, er Scorpion og Sub-Zero. De har gått fra å være bestevenner til å bli blodsbrødre nå, og begge er en del av Lin Kuei-klanen, noe som reiser et spennende spørsmål om hva som har skjedd med Scorpions gamle klan, Shirai Ryu. Det virker også som om Scorpions forhold til broren er skjørt, for det ser ut til at vår nåværende frosne fyr er i ferd med å forlate Lin Kuei-klanens tradisjoner, noe Scorpion tror kan føre til at han og broren en dag kommer på kant med hverandre.

Dette er en annonse:

I århundrer har Lin Kuei forsvart Jordriket fra skyggene, men nå som Sub-Zero er stormester og Jordriket ikke har vært truet på en stund, vil Lin Kuei komme ut av skjul og forsøke å bli en av de store nasjonene i verden. Sub-Zero ser ut til å ha forandret seg lite sammenlignet med sin motpart i tidligere spill, men det kommer sannsynligvis til å skje noe mer i historien hans som skiller ham fra andre iterasjoner.

Kitana, med tanke på hennes tidligere forhold til Liu Kang, virket det som om hun ville være en direkte kandidat til tronen i Outworld, men kanskje er det likevel trøbbel i paradiset, siden Kitana nå er søster til Outworlds hersker. Hun ser ikke ut til å ha noe imot dette, for selv om noen krever at hun skal styre riket i stedet, er hennes eneste mål å gjøre Mileena til en best mulig keiserinne. Sammenlignet med fortiden, der Mileena og Kitana har forsøkt å drepe hverandre flere ganger, er dette en seriøs utvikling hos søstrene. Det gjenstår å se om Kitana fortsatt vil være en alliert for søsteren sin gjennom hele spillet, men det er i hvert fall et brudd med fortiden hennes, selv om hun fortsatt er prinsesse av Outworld.

Mileena har som nevnt endelig fått ønsket sitt oppfylt, og er nå arving til Outworlds trone. Hun er fortsatt impulsiv, og hun vil fortsatt ha de ekle tennene, men i stedet for at de kommer av at hun er en klone, er Mileena nå rammet av en dødelig sykdom. Hun skjuler ansiktet og tennene slik at ingen skal se henne som en svak hersker. Dette reiser ikke bare spørsmål om hvorvidt vi kommer til å se Mileenas ansikt avslørt og herskerskapet hennes satt i tvil, men vi må også spørre oss hva som har skjedd med tarkatanerne. Betraktes de alle som syke, eller finnes det en annen forklaring på deres eksistens?

Dette er en annonse:

Tilbake til Jordriket har vi en ny mester å diskutere. Det virker som om Raiden og Liu Kang har byttet roller i Mortal Kombat 1, ettersom den tidligere tordenguden nå er en mye yngre mann fra den lille landsbyen Fengjian. Han nøler når Liu Kang ber ham om å bli mester, men mener at det er i landsbyens interesse. Vi kommer til å se mye vekst fra denne nye Raiden, men jeg tror vi kan forvente oss de største endringene fra denne karakteren sammenlignet med alle andre, ettersom han ikke vil ha noe av sin eldre visdom som en ung og noe uerfaren fighter.

Fra Fengjian kommer også Kung Lao, som ser ut til å være veldig lik Mortal Kombat 1, noe som gir mening med tanke på at han en gang var Liu Kangs beste venn. Du har vel ikke tenkt å gi bestevennen din en ny personlighet i den nye tidslinjen? Bortsett fra å ha sin vanlige, hattebaserte kamp, virker Kung Lao igjen som en karakter som er besatt av å bare være nest best og ikke utnytte sitt fulle potensial. Heldigvis ser det ut til at det å være mester i Earthrealm er nok for Kung Lao til å markere sin plass i historien.

Fra en som ønsker å markere navnet sitt, til en som flykter fra tyngden etternavnet hans bærer med seg, var Kenshis familie en gang en familie av store krigere, helt til de nesten ble utslettet for fem århundrer siden. Nå befinner Takahashi-klanen seg i Yakuzas grep, men Kenshi håper å frigjøre familien og gjenopprette navnets ære. Først må han få tak i familiens eldgamle sverd, Sento, noe som viser at vi sannsynligvis kommer til å få litt av Kenshis opprinnelseshistorie her.

Til slutt har vi mannen som kanskje er minst egnet til denne verdenen av magi, guder og kvinner med nåletenner. Johnny Cage er stort sett den samme som han alltid har vært. Han er en mislykket actionstjerne fra B-filmene og ønsker å bli med i kampen som en av Earthrealm-mesterne som en siste sjanse til berømmelse. Det er en liten forskjell her, for i Mortal Kombat 9, og det universet vi var vitne til sist, befant Johnny seg i Mortal Kombat-turneringen uten egentlig å vite hva som foregikk, mens denne gangen ser det ut til at han kommer til å være litt mer forberedt.