Alle Top Spin 2K25 -modusene introduseres i ny trailer

HQ

Mange har savnet et avansert og realistisk tennisspill i over ti år, men i slutten av denne måneden er det endelig på tide med Top Spin 2K25. Med bare to uker igjen til premieren har 2K Games nå presentert sin karrieremodus, og skriver i pressemeldingen :

"MyCAREER gir spillerne muligheten til å skape sin egen MyPLAYER og klatre på rankingen på herre- eller dametouren ved å delta i en rekke små og store turneringer, inkludert alle de fire Grand Slam-turneringene, mens de jakter på verdensrankingen.

I tillegg til å tilpasse MyPLAYER og demonstrere ferdighetene de har utviklet, må spillerne også drive litt utøveradministrasjon i MYCAREER, der de bestemmer hvilke turneringer de skal spille og hvilke de skal stå over, og håndtere tretthet og energinivå."

Du kan også bruke spilleren du har skapt på nettet til å spille mot andre spillere, men det finnes også en proffmodus hvis du foretrekker det. Alt sammen med ekstra dybde i spillet i form av poeng som du kan bruke til å låse opp ting.

På toppen av dette har vi Exhibition, som er vanlige kamper i singel eller double som kan spilles både lokalt og online, samt rangert med matchmaking. Til dette har vi også The Top Spin Academy, som er en treningsmodus der selveste John McEnroe guider oss gjennom spillet og sporten.

Ta en titt på den nye traileren nedenfor, der dette og mye mer blir tydelig demonstrert. 26. april er lanseringsdatoen for PC, PlayStation og Xbox - men hvis du betaler ekstra for de dyrere utgavene, får du tre dager med Early Access.