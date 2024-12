Alle UEFA Europa League-kampene i dag torsdag 12. desember, den siste kampdagen i 2024

HQ

UEFA Champions League har allerede stengt for året, og i dag er det Europa League som står for tur. Som vanlig spilles alle kampene på torsdag, alle unntatt en: Fenerbahçe mot Athletic Club.

Kampen ble spilt i går, onsdag, for å unngå at to UEFA-kamper skulle spilles samtidig i samme by, Istanbul - den andre var Istanbul Basaksehir i Conference League -. I går vant Athletic Club Bilbao 0-2, to mål av Iñaki Williams, og ble dermed foreløpig serieleder.

Blant dagens mest interessante kamper har vi Viktoria Plzeň vs Manchester United, to lag med samme antall poeng, 9. Ruben Amorim har fortsatt sjanser til å komme inn blant de åtte første, etter to seire på rad.

To europeiske topplag, Lyon og Eintracht Frankfurt (nummer to i Bundesliga), møtes for første gang i dag, og begge er blant de 8 beste. Et annet oppgjør mellom to topp 8-lag er Ajax mot Lazio.

Samtidig har Real Sociedad en gyllen mulighet til å klatre oppover på tabellen, da de møter Dinamo Kiev, det eneste laget med 0 poeng.

Husk at Europa Leagues nye format fungerer på samme måte som Champions League. Det betyr at lagene mellom 1-8 får fortrinnsrett til åttendedelsfinalene (med hjemmekamp i returoppgjøret), lagene mellom 25-36 ryker ut, og lagene mellom 9 og 24 blir seedet på samme måte som vi forklarte her.

Alle Europa League-kamper for torsdag 12. desember

Kampene spilles kl. 18:45 CET, 1 time før norsk tid



Roma mot Braga



Viktoria Plzeň mot Manchester United



Malmö mot Galatasaray



Olympiakos mot Twente



PAOK mot Ferencváros



Ludogorets vs AZ Alkmaar



Union SG mot Nice



Hoffenheim mot FCSB



Kampene spilles kl. 21:00 CET, 1 time tidligere i britisk tid



Ajax mot Lazio



Porto mot Midtjylland



Bodø/Glimt mot Beşiktaş



Elfsborg mot Qarabağ



Maccabi Tel Aviv vs RFS



Lyon mot Eintracht Frankfurt



Rangers mot Tottenham Hotspur



Real Sociedad vs Dynamo Kiev



Slavia Praha vs Anderlecht