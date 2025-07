Alle utviklerne i Romero Games sies å være "arbeidsledige"

HQ

I forrige uke ble det avslørt at utvikleren Romero Games hadde trukket finansieringen av sitt kommende prosjekt, en beslutning som etterlot spillet i limbo og utviklerens fremtid veldig, veldig usikker. På det tidspunktet nevnte kunngjøringen om denne tilbaketrekkingen av finansieringen faktisk aldri utgiveren som forrådte studioet, men siden har det kommet ut at det var Microsoft som etterlot utvikleren i stor risiko etter selskapets hele 9000 oppsigelser.

Nå har en anonym ansatt hos Romero Games snakket med The Journal om situasjonen i studioet, og bemerker at "alle er uten jobb" og at det kom "som et stort sjokk", ettersom utvikleren hadde møter med Microsoft så sent som dagen før kunngjøringen kom.

De forklarer: "Det virket så langt unna for oss. Tittelen var ganske godt utviklet på den tiden. Vi prøver å finne andre måter å finansiere prosjektet på. Men foreløpig er det helt avsluttet, og studioet er stengt."

Rapporten bemerker at mens 42 ansatte er registrert på Romero Games, har prosjektet hatt innflytelse fra over 100 utviklere fra hele verden, som hver og en nå befinner seg i en alvorlig og vanskelig arbeidssituasjon.