Alle utviklerne på Crimson Desert får en heftig bonus

Med mindre du har levd under en stein denne våren, har du helt sikkert hørt at Crimson Desert har vært en kjempesuksess, med både høye seertall og sterke salgstall. For knappe to uker siden ble det bekreftet at spillet hadde passert fem millioner solgte eksemplarer. Dette er ikke bare gode nyheter for oss spillere, studioets eiere og utgiveren - det er gledelig nok også en seier for de ansatte.

Det koreanske mediehuset MTN rapporterer at Pearl Abyss generøst vil dele spillets overskudd, og alle ansatte (over 700 personer) har fått en bonus på fem millioner won. Det tilsvarer omtrent £2 800 / €3 700, så det er en betydelig økning i feriepengene deres. Pearl Abyss' administrerende direktør Heo Jin-young kommenterte tiltaket på følgende måte (oversatt ved hjelp av Google Translate) :

"Jeg uttrykker min dype respekt og takknemlighet for det harde arbeidet hver og en av dere har lagt ned for å skape et produkt verden er begeistret for, og jeg betaler en jubileumsbonus for å nå 5 millioner solgte spill til alle ansatte som stille og rolig har oppfylt sine roller i sine respektive stillinger."

Det er dessverre ikke hver dag vi får rapportere om gigantiske spillselskaper som behandler sine ansatte godt, men det varmer å gjøre det når vi får sjansen.