"Alle var rusa" under Robin Williams' Popeye-film

HQ

Barry Diller, nåværende styreleder i IAC, var en gang administrerende direktør i Paramount Pictures. Han jobbet i studioet fra 1974 til 1984, og hadde tilsyn med store suksesser som Grease, Raiders of the Lost Ark og Saturday Night Fever. Han hadde også ansvaret for Robert Altmans Popeye.

Via Entertainment Weekly ble Diller nylig spurt i et intervju om hva som var det mest "kokainfylte" filmsettet han noen gang hadde besøkt. "Popeye", sa han. "Hvis du ser på Karl-Alfred, ser du en film som - du tenker på det som de pleide å gjøre med platehastigheter, 33 [RPM], hva som helst. Dette er en film som går på 78 RPM og 33-hastighet."

"Du kunne ikke unnslippe det," fortsatte han, og snakket om narkotikabruken på settet. "De sendte faktisk inn filmbokser på den tiden. Filmdunkene ble sendt tilbake til L.A. for å bli behandlet daglig. Dette ble spilt inn på Malta. Og vi fant ut at filmboksene faktisk ble brukt til å frakte kokain frem og tilbake til settet. Alle var steine."

Så, som min anerkjente kollega David Caballero uttrykker det, var det kanskje ikke spinat som ga Popeye hans styrke og energi likevel. Robin Williams spilte hovedrollen i filmen fra 1980, sammen med Shelley Duval. Den spilte inn 60 millioner dollar på kino, mer enn det dobbelte av budsjettet, men imponerte ikke akkurat kritikerne på den tiden.