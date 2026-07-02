Alle vertslandene for VM 2026 er nå i åttendedelsfinalen etter at USA slo Bosnia-Hercegovina 2–0

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VM 2026 var det første i historien som ble arrangert i tre land. Og nå som 32-delsfinalene nærmer seg slutten, er det bekreftet at alle de tre vertslandene har kvalifisert seg til 32-delsfinalene.

Canada var først ute og slo Sør-Afrika 1–0 med et mål av Stephen Eustáquio i det 92. minutt, noe som gjør at de for første gang i historien når denne fasen i sine tre VM-deltakelser.

Mexico leverte også en flott prestasjon mot Ecuador (til tross for den kontroversielle oppførselen til noen supportere som avfyrte fyrverkeri om natten ved siden av hotellet der Ecuadors spillere bodde) og satte dermed en stopper for en 40 år lang ventetid på at Mexico skulle vinne en utslagsrunde i VM (selv om de har nådd åttendedelsfinalen hver gang fra 1994 til 2018, og nå vil sikte mot å nå kvartfinalen for første gang siden 1986, som fortsatt er deres beste sluttresultat).

Til slutt slo USA Bosnia-Hercegovina 2–0, med mål av Folarin Balogun (som fikk rødt kort) og Malik Tillman. USAs beste resultat i VM er fortsatt tredjeplassen i 1930; siden den gang har de bare nådd åttendedelsfinalen fire andre ganger, og kvartfinalen i 2002.

De beste vertsnasjonene i VM-historien

Vil noen av dem nå kvartfinalen eller lenger? Siden 1930 har vertsnasjonen blitt verdensmester seks ganger: Uruguay i 1930, Italia i 1934, England i 1966, Tyskland i 1974, Argentina i 1978 og til slutt Frankrike i 1998.

I åttendedelsfinalen møter Canada Marokko lørdag 4. juli kl. 19 CEST, 18 BST; Mexico møter England mandag kl. 02.00 CEST, 01.00 BST; og USA møter Belgia tirsdag 7. juli kl. 02.00 CEST, 01.00 BST.