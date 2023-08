"Alle" vil lage en ny film på Uncharted

Martin likte fjorårets Uncharted film langt bedre enn meg, men det er definitivt ikke noe dårlig eventyr. Derfor var det gøy å se at ettertekstscenen teaset for en oppfølger, og at den gjorde det ganske bra kommersielt. Ikke at det nødvendigvis betydde at en oppfølger var en selvfølge. Tom Holland hørtes ikke ut til å være spesielt ivrig etter å komme tilbake som Nathan Drake, og han har gått gjennom en del ting siden den gang. Heldigvis høres det ut som om de som har penger, ønsker å bringe mer Uncharted til kinoene.

HQ

Produsent Charles Roven høres veldig entusiastisk ut når han i et intervju med The Hollywood Reporter blir spurt om han vil lage en ny Uncharted -film:

"Oh yeah! Vi hadde det veldig gøy med den filmen. Fansen likte filmen veldig godt, og folk som ikke visste noe om spillet, likte filmen. Så vi har definitivt lyst til å lage en slik film til."

Kombiner dette med at Sony Pictures og regissør Ruben Fleischer allerede har uttalt at de ønsker å lage flere Uncharted -filmer, og det virker ganske sikkert at vi kommer til å se mer til Nathan Drake, Sully, Chloe og andre kjære figurer fra Naughty Dogs fantastiske univers på det store lerretet i fremtiden.