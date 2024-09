Alle vinnerne fra årets Emmy-utdeling

HQ

Et nytt år betyr et nytt Emmy Awards, som feirer alt det beste vi har sett på den lille skjermen. Shogun hadde en stor seier i prisutdelingen før seremonien, men la oss se hvordan det gikk på kvelden.

Totalt sett:

Fremragende begrenset serie eller antologiserie

Vinner: Baby Reindeer

Fremragende komedieserie

Vinner: Hacks

Outstanding Drama Series

Vinner: Shogun

Fremragende animasjonsprogram

Vinner: Blue Eye Samurai

Fremragende TV-film

Vinner: Quiz Lady

Fremragende talkserie

Vinner: The Daily Show

Fremragende manuskriptbasert varietéserie

Vinner: Last Week Tonight With John Oliver

Fremragende realitykonkurranseprogram

Vinner: The Traitors

Regi:

Fremragende regi for en begrenset eller antologisk serie eller film

Vinner: Steven Zaillian (Ripley)

Fremragende regi for en komedieserie

Vinner: Christopher Storer (The Bear)

Fremragende regi for en dramaserie

Vinner: Frederick E.O. Toye (Shogun)

Skuespill:

Fremragende hovedrolleinnehaver i en begrenset eller antologisk serie eller film

Vinner: Richard Gadd (Baby Reindeer)

Fremragende hovedrolleinnehaver i en begrenset eller antologisk serie eller film

Vinner: Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Fremragende hovedrolleinnehaver i en komedieserie

Vinner: Jeremy Allen White (The Bear)

Fremragende hovedrolleinnehaver i en komedieserie

Vinner: Jean Smart (Hacks)

Fremragende hovedrolleinnehaver i en dramaserie

Vinner: Hiroyuki Sanada (Shogun)

Fremragende hovedrolleinnehaver i en dramaserie

Vinner: Anna Sawai (Shogun)

Fremragende mannlig birolle i en begrenset eller antologisk serie eller film

Vinner: Lamorne Morris (Fargo)

Fremragende kvinnelig birolle i en begrenset eller antologisk serie eller film

Vinner: Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Fremragende mannlig birolle i en komedieserie

Vinner: Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Fremragende kvinnelig birolle i en komedieserie

Vinner: Liza Colón-Zayas (The Bear)

Fremragende mannlig birolle i en dramaserie

Vinner: Billy Crudup (The Morning Show)

Fremragende kvinnelig birolle i en dramaserie

Vinner: Elizabeth Debicki (The Crown)

Fremragende gjesteskuespiller i en komedieserie

Vinner: Jon Bernthal (The Bear)

Fremragende gjesteskuespillerinne i en komedieserie

Vinner: Jamie Lee Curtis (The Bear)

Fremragende gjesteskuespiller i en dramaserie

Vinner: Néstor Carbonell (Shogun)

Fremragende gjesteskuespillerinne i en dramaserie

Vinner: Michaela Coel (Mr. & Mrs. Smith)

Writing:

Fremragende manus for en begrenset eller antologisk serie eller film

Vinner: Richard Gadd (Baby Reindeer)

Fremragende manus for en komedieserie

Vinner: Lucia Aniello, Paul W. Downs and Jen Statsky (Hacks)

Outstanding Writing for a Drama Series

Vinner: Will Smith (Slow Horses)

Fremragende manus for en varieté-spesialfilm

Vinner: Alex Edelman (Alex Edelman: Just for Us)

Og det er alt! De store vinnerne er som forventet The Bear og Shogun, men også Baby Reindeer og Hacks hadde imponerende opptredener. Vel, til neste år, da har vi forhåpentligvis en hel rekke nye gode serier å feire.