Alle Wimbledon-kampene i damenes singel mandag 29. juni – Sabalenka debuterer

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Hovedturneringen i damenes singel ved Wimbledon 2026 starter i dag, 29. juni, med den første halvdelen av første runde som spilles på 18 forskjellige baner ved All England Club, og i dag står det tre kamper på Centre Court på programmet, to i ATP (debutene til Jannik Sinner og Djokovic) og én med verdens nummer 1, Aryna Sabalenka, som møter Teodora Kostovic, ikke før kl. 15:10 BST, 16:10 CEST.

Forsvarende mester, Iga Świątek, debuterer i morgen, og det samme gjør den syv ganger mester Serena Williams, i sin første singelkamp siden 2022. Men i dag, mandag, er programmet fullpakket, med blant annet første runde-debutene til Jessica Pegula, Naomi Osaka, Roland Garros-mesteren Mirra Andreeva og Coco Gauff.

Her er det fullstendige programmet for mandag 29. juni på Roland Garros:

Kvinner, singel

Centre Court (13:30 BST / 14:30 CEST)



Aryna Sabalenka mot Teodora Kostovic



Bane 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)



Magda Linette mot Mirra Andreeva



Bane 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Jessica Pegula mot Dominika Vidmanova



Tereza Korpatsch mot Coco Gauff



Bane 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Emma Jacquemot mot Naomi Osaka



Barbora Krejčíková mot Hannah Klugman



Bane 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)



A. Parks mot A. Dudeney



S. Sierra mot A. Bondar



Bane 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Dayana Yastremska mot A. Ito



Oksana Oliynykova mot McCartney Kessler



Bane 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Bianca Andreescu mot Shuai Zhang



A. Gasanova mot E. Arango



Bane 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Peyton Stearns mot Nikola Bartunkova



Bane 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)



L. Tararudee mot L. Tagger



Jessica Bouzas mot Anastasia Potapova



Bane 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)



C. Liu mot H. Vandewinkel



Bane 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Sara Sorribes Tormo mot Victoria Jiménez Kasintseva



X. Wang mot E. Cocciaretto



Bane 12 (kl. 11:00 BST / 12:00 CEST)



M. Sawangkaew mot Maja Chwalińska



Karolina Muchová mot Anastasia Zakharova



Bane 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Yulia Putintseva mot Tatjana Maria



Karolína Siniaková mot Qinwen Zheng



Bane 15 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Jaqueline Cristian mot Iva Jovic



A. Li mot Z. Sonmez



M. Frech mot A. Kalinskaya



Bane 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)



M. Xu mot D. Kasatkina



E. Alexandrova mot P. Udvardy



Bane 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Jelena Ostapenko mot Harriet Dart



Diane Parry mot Francesca Jones



Bane 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Belinda Bencic mot Mia Stojsavljević



Leylah Fernandez mot J. Tjen

