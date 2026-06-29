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Alle Wimbledon-kampene i damenes singel mandag 29. juni – Sabalenka debuterer

Fullstendig program for dag 1 i damenes singelturnering på Wimbledon.

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Hovedturneringen i damenes singel ved Wimbledon 2026 starter i dag, 29. juni, med den første halvdelen av første runde som spilles på 18 forskjellige baner ved All England Club, og i dag står det tre kamper på Centre Court på programmet, to i ATP (debutene til Jannik Sinner og Djokovic) og én med verdens nummer 1, Aryna Sabalenka, som møter Teodora Kostovic, ikke før kl. 15:10 BST, 16:10 CEST.

Forsvarende mester, Iga Świątek, debuterer i morgen, og det samme gjør den syv ganger mester Serena Williams, i sin første singelkamp siden 2022. Men i dag, mandag, er programmet fullpakket, med blant annet første runde-debutene til Jessica Pegula, Naomi Osaka, Roland Garros-mesteren Mirra Andreeva og Coco Gauff.

Her er det fullstendige programmet for mandag 29. juni på Roland Garros:

Kvinner, singel

Centre Court (13:30 BST / 14:30 CEST)


  • Aryna Sabalenka mot Teodora Kostovic

Bane 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)


  • Magda Linette mot Mirra Andreeva

Bane 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Jessica Pegula mot Dominika Vidmanova

  • Tereza Korpatsch mot Coco Gauff

Bane 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Emma Jacquemot mot Naomi Osaka

  • Barbora Krejčíková mot Hannah Klugman

Bane 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • A. Parks mot A. Dudeney

  • S. Sierra mot A. Bondar

Bane 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Dayana Yastremska mot A. Ito

  • Oksana Oliynykova mot McCartney Kessler

Bane 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Bianca Andreescu mot Shuai Zhang

  • A. Gasanova mot E. Arango

Bane 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Peyton Stearns mot Nikola Bartunkova

Bane 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • L. Tararudee mot L. Tagger

  • Jessica Bouzas mot Anastasia Potapova

Bane 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • C. Liu mot H. Vandewinkel

Bane 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Sara Sorribes Tormo mot Victoria Jiménez Kasintseva

  • X. Wang mot E. Cocciaretto

Bane 12 (kl. 11:00 BST / 12:00 CEST)


  • M. Sawangkaew mot Maja Chwalińska

  • Karolina Muchová mot Anastasia Zakharova

Bane 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Yulia Putintseva mot Tatjana Maria

  • Karolína Siniaková mot Qinwen Zheng

Bane 15 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Jaqueline Cristian mot Iva Jovic

  • A. Li mot Z. Sonmez

  • M. Frech mot A. Kalinskaya

Bane 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • M. Xu mot D. Kasatkina

  • E. Alexandrova mot P. Udvardy

Bane 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Jelena Ostapenko mot Harriet Dart

  • Diane Parry mot Francesca Jones

Bane 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Belinda Bencic mot Mia Stojsavljević

  • Leylah Fernandez mot J. Tjen

Alle Wimbledon-kampene i damenes singel mandag 29. juni – Sabalenka debuterer
OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

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