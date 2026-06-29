Alle Wimbledon-kampene i damenes singel mandag 29. juni – Sabalenka debuterer
Fullstendig program for dag 1 i damenes singelturnering på Wimbledon.
Hovedturneringen i damenes singel ved Wimbledon 2026 starter i dag, 29. juni, med den første halvdelen av første runde som spilles på 18 forskjellige baner ved All England Club, og i dag står det tre kamper på Centre Court på programmet, to i ATP (debutene til Jannik Sinner og Djokovic) og én med verdens nummer 1, Aryna Sabalenka, som møter Teodora Kostovic, ikke før kl. 15:10 BST, 16:10 CEST.
Forsvarende mester, Iga Świątek, debuterer i morgen, og det samme gjør den syv ganger mester Serena Williams, i sin første singelkamp siden 2022. Men i dag, mandag, er programmet fullpakket, med blant annet første runde-debutene til Jessica Pegula, Naomi Osaka, Roland Garros-mesteren Mirra Andreeva og Coco Gauff.
Her er det fullstendige programmet for mandag 29. juni på Roland Garros:
Kvinner, singel
Centre Court (13:30 BST / 14:30 CEST)
- Aryna Sabalenka mot Teodora Kostovic
Bane 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)
- Magda Linette mot Mirra Andreeva
Bane 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Jessica Pegula mot Dominika Vidmanova
- Tereza Korpatsch mot Coco Gauff
Bane 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Emma Jacquemot mot Naomi Osaka
- Barbora Krejčíková mot Hannah Klugman
Bane 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- A. Parks mot A. Dudeney
- S. Sierra mot A. Bondar
Bane 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Dayana Yastremska mot A. Ito
- Oksana Oliynykova mot McCartney Kessler
Bane 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Bianca Andreescu mot Shuai Zhang
- A. Gasanova mot E. Arango
Bane 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Peyton Stearns mot Nikola Bartunkova
Bane 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- L. Tararudee mot L. Tagger
- Jessica Bouzas mot Anastasia Potapova
Bane 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- C. Liu mot H. Vandewinkel
Bane 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Sara Sorribes Tormo mot Victoria Jiménez Kasintseva
- X. Wang mot E. Cocciaretto
Bane 12 (kl. 11:00 BST / 12:00 CEST)
- M. Sawangkaew mot Maja Chwalińska
- Karolina Muchová mot Anastasia Zakharova
Bane 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Yulia Putintseva mot Tatjana Maria
- Karolína Siniaková mot Qinwen Zheng
Bane 15 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Jaqueline Cristian mot Iva Jovic
- A. Li mot Z. Sonmez
- M. Frech mot A. Kalinskaya
Bane 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- M. Xu mot D. Kasatkina
- E. Alexandrova mot P. Udvardy
Bane 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Jelena Ostapenko mot Harriet Dart
- Diane Parry mot Francesca Jones
Bane 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Belinda Bencic mot Mia Stojsavljević
- Leylah Fernandez mot J. Tjen