Allerede 200 omkomne i Colombia etter gårsdagens jordskjelv

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Et dødelig jordskjelv med styrke 7,6 rammet Colombia i går. Nå er dødstallet over 200, mens redningsmannskapene kjemper mot klokka for å finne overlevende, ifølge Reuters.

Jordskjelvet var det sterkeste som har rammet det søramerikanske landet på flere tiår, og i den vestlige delen av Colombia rammet det kaffedyrkingsområdet, og jevnet hus, skoler, boligblokker og helsesentre med jorden.

Colombianske redningsmannskaper jobber på spreng for å finne flere overlevende som er fanget under sammenraste bygninger. Redningsmannskaper i byer som Pereira og Cali har jobbet gjennom natten med kraner, gravemaskiner og bare hendene, mens familier venter ved ruinene på tegn til liv.

Gårsdagens katastrofe har skadet viktig infrastruktur og forstyrret hjelpearbeidet, ettersom flyplasser, veier, strøm, vann, helsetjenester og telefontjenester er rammet, mens sammenbruddet av de øverste etasjene på et sykehus i Cali har etterlatt noen pasienter fastklemt og tvunget hundrevis flere til å bli behandlet rett på gaten.