Allerede i morgen, 3. mars, er det klart for nok en Nintendo Direct

Spillere har virkelig blitt behandlet med showcases og sendinger de siste ukene, så mye at nesten hver uke har levert noe å sette søkelyset på og få deg hyped opp om. Hvis du trodde at denne uken ville være annerledes, ville du være langt fra nøyaktig ...

Nintendo har avslørt at så snart som i morgen, 3. mars, vil en Indie World-showcase finne sted, som vil by på rundt 15 minutter med oppdateringer og nyheter om lovende indietitler som kommer til Switch- og Switch 2-systemene.

Showet vil finne sted kl. 14:00 GMT/15:00 CET, og du kan naturligvis forvente rikelig med dekning over Gamereactor-nettverket.

Kommer du til å se neste Indie World-sending?