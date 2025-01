Alles favorittstalker vender tilbake til You's store finale i april

HQ

Det har vært en lang reise fylt med kronglete vendinger, men historien om Joe Goldberg nærmer seg endelig slutten. Netflix' You er snart tilbake for sin femte og siste sesong, og i den forbindelse har strømmetjenesten nå satt en dato for når de neste episodene vil debutere.

Med Penn Badgely tilbake i hovedrollen som den fengslende stalkeren, vil You's femte sesong lande på Netflix 24. april. Den gode nyheten er at i motsetning til tidligere sesonger, vil dette ikke bli delt inn i flere deler, da i stedet alle 10 episodene kommer på samme dag.

Når det gjelder hva vi kan forvente fra You: Sesong 5, Joe kommer tilbake til der det hele startet, hans første stampende bakke i New York City. Der vil han forsøke å leve et lykkelig og perfekt liv, helt til spøkelser fra fortiden begynner å dukke opp og true alt han har bygget opp.

I den siste sesongen vil også Joes kone Kate (spilt av Charlotte Ritchie) være med, men også en rekke andre, inkludert den unge kvinnen Bronte, spilt av Madeline Brewer, Joes svoger Teddy (Griffin Matthews), Joes tvillingsøstre Raegan og Maddie, begge spilt av Anna Camp, men det vil også være "et kjent ansikt fra Joes fortid" som plager ham. Hvem det refererer til, You må bare se den siste sesongen når den kommer i april.