Allmennkringkasting er nå ute av drift i Ungarn

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Et av målene til den ungarske statsministeren Péter Magyars var å legge ned og reformere allmennkringkasting i Ungarn, som han hevdet bare leverte propaganda lojal mot Viktor Orbán. Nå er beslutningen tilsynelatende tatt, og alle som prøver å se den største statlige kanalen, M1, møtes kun av en tom skjerm og teksten:

«Offentlig kringkasting må ikke lyve. Vi beklager at vi likevel har gjort det i mange år.»

Tanken er imidlertid ikke å avskaffe allmennkringkasting i Ungarn; i stedet skal det ansettes nytt personale, og det skal utvikles et program for å sikre upartiskhet. Mens mange applauderer dette tiltaket, er det også håp om at den nye ledelsen vil våge å la allmennkringkasting forbli uavhengig og ikke forsøke å berike seg selv på ulike upassende måter.