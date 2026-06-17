For en god stund siden anmeldte vi Twelve South AirFly Pro og kunne med stor overbevisning anbefale denne relativt lille, geniale og uendelig nyttige dingsen til alle som befant seg i en situasjon der den virkelig kunne komme til sin rett.

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I dag tar vi en titt på Alogic SkySound (hvis fulle navn ser ut til å være "Alogic SkySound Bluetooth Audio Transmitter"), som er en slags forlengelse av det samme konseptet. I prinsippet er problemet disse produktene tar sikte på å løse ganske enkelt. Og det er derfor jeg ikke har noen betenkeligheter med å sitere, ja, meg selv; "hvordan både motta og sende lyd trådløst hvis det bare finnes en analog jack-kontakt tilgjengelig?"

Alogic SkySound er altså en ganske liten dings, og den er også lett. Den måler 122x85x22 millimeter og veier ca. 17,5 gram. Det gjør den så liten at du aldri vil legge merke til den i en reiseveske eller som en del av en typisk "hverdagsbag". Du får 25 timers batteritid, og den lades via USB-C.

Tanken er at du ved hjelp av den medfølgende jackpluggen plugger Alogic SkySound inn i en AUX-kontakt i en eldre bil, bruker den 2-pinners flyadapteren (inkludert), og plutselig kan du koble deg direkte til SkySound, og forvandle noe kablet til noe trådløst.

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Dette gjøres via Bluetooth 5.2, og en hel rekke flotte formater støttes, som SBC, AAC, aptX, aptX-LL og andre. Tanken er at du forvandler et analogt signal, som kan være portspesifikt, til noe langt mer agnostisk, og dette oppnås via en gadget som er tilgjengelig for £60.

Det er ikke alt, for her er det faktisk dual-pairing. Det betyr at partneren din også kan koble seg til SkySound, og så kan dere se en film sammen på flyet. Det er ganske mange situasjoner der det er lett å se for seg at SkySound kan være en allsidig problemløser, men de er selvfølgelig alle spesifikke. Hvis du flyr på fly der du kanskje ønsker å bruke de flotte hodetelefonene dine, men er tvunget til å bruke de forferdelige in-ear-hodetelefonene av dårlig kvalitet med dobbel jack-kontakt, faller naturligvis en del av grunnen til å kjøpe den bort.

I likhet med AirFly Pro er den derfor overraskende lett å anbefale, fordi en slik fysisk oppfinnsomhet kombineres med en rekke scenarier som skriker etter nettopp denne typen løsning. Samtidig er det hele veldig åpenbart, så hvis du ikke har behov for en SkySound regelmessig, kan du gjerne droppe den, ettersom den bare kan gjøre disse helt spesifikke tingene.

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Det finnes imidlertid begrensninger, noe som er litt irriterende. Den kan bare sende, den kan ikke motta, og dermed kan den for eksempel ikke gjøre en gammel høyttaler om til en trådløs. I så fall er det telefonen din som overfører lyden. Dessuten sitter jackpluggen i selve enheten fast, så hvis den går i stykker, er enheten ubrukelig.

Når det er sagt, er Alogic SkySound en utmerket liten dings for dem som befinner seg i noen av situasjonene nevnt ovenfor, hvorav de fleste sannsynligvis har noe med reiser å gjøre. Som reisegadget er den faktisk ikke så verst i det hele tatt.