Alone in the Dark får en dyr utgivelse i begrenset opplag

Hvis du har (ca.) 180 pund til overs, er kanskje en eksklusiv, begrenset utgave av den kommende rebooten Alone in the Dark noe for deg? Det vil bare bli produsert 5000 eksemplarer, og de vil kunne bestilles via THQs nettsted fra en ennå ikke offentliggjort dato. Boksen inneholder alle slags godbiter for de som setter pris på slikt, inkludert en statue, steelbook, en fysisk kopi av spillet (hurra!), klistremerker og annet småtteri. Her er den fullstendige innholdsfortegnelsen:



En statue av Dark Man (26 cm / 10″ i høyden)



Et eksemplar av spillet til PS5, Xbox Series X eller PC



Et Alone in the Dark Steelbook-omslag



En miniatyrfigur av Ostadte (10 cm / 4″ høy)



DLC-pakken Collector's Edition (Derceto 1992 Costume Pack, Director's Commentary Mode, Vintage Horror Filter Pack)



En "Ikke forstyrr"-dørhenger



Et sett med Derceto 1030-veggklistremerker



Spillet lanseres 25. oktober.

Vil du prøve å få tak i en av disse samlereskene?