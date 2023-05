Alone in the Dark ser ut som nok en flott survival horror-remake

HQ

Jeg har blitt litt av en sucker for survival horror-spill i det siste. I en tid med multiplayer- og live-service-spiller som aldri ser ut til å dø og krever din kontinuerlige oppmerksomhet er det noe innbydende med en ren, komplett enspilleropplevelse - selv om de ofte tar oss med på utrolig opprivende og skremmende reiser. Så da jeg hørte at Pieces Interactive skulle lage en ny versjon av det klassiske Alone in the Dark-skrekkspillet fra 1992 ble jeg litt spent, og etter å ha sett mer av spillet i forbindelse med en forhåndsvisning for pressen er jeg veldig, veldig spent.

For Alone in the Dark føles utrolig eksklusivt og moderne ut fra det jeg har fått se. Dette er et spill som tar spillerne med til et herskapshus og den omkringliggende byen sør i USA på 1920-tallet, og som gir spillerne i oppgave å løse et merkelig og foruroligende mysterium knyttet til et forsvunnet medlem av Hartwood-familien. Men for å stikke en liten kile i hjulene: Alone in the Dark spilles ikke bare fra én karakters perspektiv, slik Dead Space gjør med Isaac Clarke, eller slik vi får i Resident Evil 4 med Leon S. Kennedy. Nei, her får vi to historier som er forskjellige avhengig av om du spiller som detektiv Edward Carnby eller Emily Hartwood, niesen til den forsvunne onkelen som sist ble sett på Derceto Mansion, et hjem for psykisk syke.

Det er nærliggende å trekke sammenligninger med Resident Evil 2, men det virker som om Pieces tar dette designet et skritt videre i dette spillet, ettersom fortellingen og historien ikke bare tar deg med på en annen vei til forskjellige steder, slik som i RE2, men også at NPC-er og andre karakterer reagerer forskjellig på deg, noe som skaper unike scenarier og øyeblikk, noe som gjør det nesten en selvfølge å spille spillet en gang til. Hvis de unike elementene ikke er nok til å gi deg lyst til å gjøre dette, vil imidlertid rollebesetningen hjelpe deg med å rette opp tankene dine. Pieces har nemlig hentet inn både David Harbour og Jodie Comer til å portrettere Alone in the Dark's hovedpersoner, noe som mildt sagt er et iøynefallende premiss.

Dette er en annonse:

Ettersom originalen Alone in the Dark debuterte i 1992, er det å kalle dette en enkel nyinnspilling i underkant. Det føles mer som en helt ny bearbeiding av survival horror-spillet, ettersom moderne teknologi og kraften i Unreal Engine 4 har gjort det mulig for utvikleren å skape en ny og fantastisk tolkning av herskapshuset og omgivelsene rundt. Dette er et kjærlighetsbrev til originalen, ikke bare en ren nyinnspilling, slik det har blitt ganske vanlig i spillbransjen i disse dager.

Konseptet til Alone in the Dark er å utnytte de psykologiske skrekkelementene som har preget serien, men i denne versjonen av spillet smuldrer virkeligheten bokstavelig talt opp foran øynene dine, mens hovedpersonene sliter med å forstå og finne mening i verden og det som skjer med dem. Fiendetypene som ser ut som uhyggelige eldritch horror-monstre, bidrar også klart til denne designstilen, og det samme gjør lydsporet som bruker doom-jazz for å skape en stemning som passer til tidsperioden, men som likevel sørger for nervepirrende øyeblikk.

Dette er en annonse:

Kampelementene ser også ut til å lene seg mer mot det vi finner i Dead Space og RE2, ettersom du må bruke de typiske vinglete siktesystemene og begrenset mobilitet for å overleve og overvinne truslene som angriper deg. Det finnes muligheter for nærkampangrep i Alone in the Dark, samt korte unnvikelsesmanøvrer, men ikke forvent at du kommer til å rundsparke noen som Leon i RE4 med det første.

Alone in the Dark lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox-konsoller 25. oktober, og jeg gleder meg veldig til å se mer av og til og med spille litt av denne survival horror-nyinnspillingen snart, og heldigvis kan du få en forsmak på hva som venter allerede nå, for Pieces har nå lansert en spillbar Prologue-demo, som setter spillerne i skoene til den unge jenta du møter i hovedspillet, mens hun utforsker Derceto Mansion noen uker før Carnby og Miss Hartwood ankommer. Denne demoen vil imidlertid bare være en forsmak på hva som kommer, og vil ikke inneholde noen spoilere for hovedhistorien eller noen kampelementer, så ikke forvent et bredt og dypt eventyr her.

De som er interessert i å forhåndsbestille Alone in the Dark, kan gjøre det allerede nå. Spillet koster £49,99 / €59,99 og kommer i én av to versjoner. Standardutgaven med bare grunnspillet, og Deluxe Edition som kommer med noen filterpakker og kommentarpakker som utvider og endrer opplevelsen av Alone in the Dark. Alle som forhåndsbestiller får også Decerto 1992 Costume Pack DLC, som gjør det mulig å endre modellene til hovedpersonene slik at de gjenspeiler 1992-versjonene.

Det er unødvendig å si at hvis du fortsatt har lyst på en ny versjon av survival horror, er Alone in the Dark definitivt noe du bør merke av i kalenderen.