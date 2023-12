Alone in the Dark utsettes igjen

HQ

Pieces Interactive og THQ Nordic ser ut til å ha et stort møte hver tredje måned. I mai fikk vi beskjed om at Alone in the Dark skulle lanseres i oktober, men planene ble endret da spillet ble utsatt til 16. januar et drøyt kvartal senere. Vel, tre måneder har gått siden da, så gjett hva...

THQ Nordic har sendt oss en pressemelding om at Alone in the Dark er utsatt til 20. mars. Den offisielle grunnen er at de ikke vil at utviklerne skal jobbe altfor mye overtid gjennom ferien for å overgå forventningene våre, så det er jo forståelig. Spesielt siden betyr det at vi får en interessant uke med lanseringen av Alone in the Dark, Dragon's Dogma 2 og Princess Peach: Showtime.