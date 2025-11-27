Alpha Nomos er et rytmisk hack and slash-spill som forener Crypt of the Necrodancer og Devil May Cry

Hvis du nylig har spilt Hi-Fi Rush og har vært på utkikk etter noe lignende, eller noe som til og med tar premisset og ideen til neste nivå, er det verdt å holde øye med Ribcage Games' Alpha Nomos. Dette er et rytmebasert hack and slash-actionspill der spillerne tar rollen som Cello og bruker musikalske ferdigheter og evner som pulserer i takt med et lydspor for å dele ut skade og overvinne fiender i form av marionettdukker.

Med et så unikt premiss fikk vi sjansen til å snakke med medgrunnlegger Emil Lager for å forstå inspirasjonen og ideen bak Alpha Nomos, alt sammen under vårt besøk på DevGAMM nylig.

"Vi prøver å bringe ting som Crypt of the Necrodancer og Devil May Cry sammen," begynner Lager før han legger til, "Hi-Fi Rush var i denne retningen, og vi liker den retningen det gikk i, men vi tror at du kan ta sømmen mellom action og musikk lenger enn de gjorde, og det er akkurat det vi gjør."

Vi ba om en nærmere forklaring på hvordan dette ser ut i spillmessig forstand, og Lager fortalte oss følgende.

"Så du har et veldig komplekst kombinasjonssystem for hvert eneste av våpnene vi har i spillet. Akkurat nå i demoen demonstrerer vi ett av dem, men vi har med vilje laget spillsystemet på en slik måte at det kan oppdages. Så jeg oppdager fortsatt nye måter å bruke visse ting i våpenet på for å bli mer effektiv, men dette var ikke noe jeg hadde planlagt, og jeg liker å trekke en analogi mellom dette og det å bruke musikkinstrumenter. Når du lærer deg et musikkinstrument, må du lære deg reglene for å kunne begynne å freestyle og bryte reglene. Jeg ser det på samme måte, og jeg liker virkelig at folk i miljøet finner måter å bryte systemet mitt på, og det er veldig gøy å utforske systemet over tid. Det finnes ikke én person som har spilt spillet mer enn meg, og jeg finner fortsatt nye ting jeg kan gjøre i det med jevne mellomrom."

Slik det ser ut nå, sikter Alpha Nomos mot en lansering i sin 1.0-tilstand i mars 2026, da det først kommer på PC. Men hva kan vi forvente oss etter dette? Vi forhørte oss med Lager.

"Vi kommer til å starte for PC, og så får vi se hvor lett det er for oss å finne måter å sende til andre plattformer. Det første vi kommer til å se på er Switch, men med tanke på størrelsen på teamet, vil vi først spikre PC-utgivelsen, gjøre den så polert og så god som mulig, og så kommer vi til å se på konsoller senere."

Du kan se hele intervjuet med lokale undertekster nedenfor for mer om spillet, hvordan det vil bli utgitt, forbindelsene med Hans Zimmer, og også mye om den musikalske implementeringen.