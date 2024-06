Alpine avslører en helelektrisk kombi

HQ

Alpine Alpine har offisielt avslørt sin neste helelektriske satsing. Bilen, som skal hete A290, er en elektrisk kombi som skal ha blitt utviklet i tråd med Alpine sine tre designfilosofier: ytelse, smidighet og lav vekt.

Bilen skal være en inngangsbillett til Alpine s sortiment og lover å være "kompakt og smidig, og tilbyr brukervennlig høy ytelse samtidig som den garanterer komfortabel hverdagsbruk."

Bilen vil også bli bygget på Ampere-plattformen for å åpne for toveis V2G-lading, samtidig som både elmotoren og batteriet vil bli produsert i Frankrike, på Megafactory i Cléon. Vi kan forvente at batteriproduksjonen vil starte i landet fra sommeren 2025.

"Denne urbane sportsbilen markerer introduksjonen av Alpine til et bredere publikum og gjenoppliver en glemt kategori, hot hatch, som er så høyt elsket for kjøregleden den gir", sier Philippe Krief, administrerende direktør i Alpine.

Når det gjelder lanseringsvinduet for A290, er dette ennå ikke bekreftet, og det samme gjelder prisklassen som bilen vil plassere seg i.