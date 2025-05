Alpine og FIA fordømmer rasistiske tilrop mot Yuki Tsunoda på nettet etter hendelsen med Colapinto

HQ

Franco Colapintos tilbakekomst til Formel 1 som hovedfører, der han erstatter Jack Doohan i de neste fem (nå fire) løpene hos Alpine, ble møtt med entusiasme av argentinske F1-fans. Noen tok det imidlertid til det ekstreme, og etter en mindre hendelse som involverte Colapinto og Red Bull-fører Yuki Tsunoda under FP1 i Emilia Romagna i forrige uke, slengte noen fans ut fornærmelser og skjellsord, inkludert rasistiske tilrop, mot de japanske førerne (via Motorsport).

Situasjonen førte til at Alpine, så vel som det styrende organet FIA, sendte ut en uttalelse: "Vi oppfordrer alle til å huske at bak visiret til disse overmenneskelige idrettsutøverne er det en person, et individ med følelser, familie, venner og kjære. Som team kan vi ikke tolerere nettovergrep, og vi oppfordrer alle fans av denne sporten vi elsker, til å være vennlige og respektfulle."

Hendelsen skjedde fredag, da Colapinto hindret flere førere i å komme opp i fart igjen etter sin F1-retur med Alpine. Spesielt Tsunoda gestikulerte sint, og Colapinto selv sa at Tsunoda gjorde rett i å være opprørt.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem la til at "Jeg støtter Yuki Tsunoda og Franco Colapinto fullt ut, og jeg takker dem for at de har tatt til orde mot det voksende problemet med nettovergrep i motorsport."

I andre Alpine-relaterte nyheter fikk vi nylig vite at broren til den tidligere Alpine-sjefen som trakk seg denne uken, ble arrestert med "store mengder kontanter".