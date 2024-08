Alt det siste om Project Sigil fra D&D Direct

Project SigilProject Sigil, den virtuelle bordplaten / 3D digitale sandkasseplattformen, har vært under utvikling av Wizards of the Coast en stund nå, og litt mer innsikt i hvordan det går, ble gitt til fansen under årets D&D Direct.

Under presentasjonen ble det vist frem at Project Sigil har omfattende kart- og bygningssystemer som gjør det mulig for DM-er å bygge fangehull, tavernaer og andre strukturer bit for bit og i riktig målestokk hvis de ønsker det. Spelledelsen kan også bruke lydeffekter og visuelle effekter for å gi liv til kreasjonene sine.

I tillegg kan både spillere og DM-er lage egendefinerte 3D-minifigurer, og spesielt nyttig når det gjelder figurer av spillerkarakterer, er muligheten til å oppdatere dem når som helst for å gjenspeile endringer i utstyr og klær.

For dem som ikke vil eller har tid til å lage alt selv, kommer Sigil ferdig bygget med moduler, som er sentrert rundt steder som kirkegårder og grotter, og som er designet for å ta noen timer å spille gjennom hver.

Project Sigil har også muligheten til å bruke 2D-monsterbrikker, slik at DM-er kan bruke monstre fra D&Ds fortid som ikke har 3D-figurer, og til å bruke egendefinerte monstre via 2D-bilder. Hypotetisk sett, hevder Wizards, skal Sigil være kompatibelt med systemer som ikke er D&D.

Selv om de har bygget systemet for PC, og det vil bli utgitt der først, hevder Wizards at de ønsker at Sigil skal være tilgjengelig på mobil og konsoller, selv om det ikke er sagt noe om når dette vil være mulig.

Sandkassen er planlagt å være tilgjengelig for å prøve gratis, tilsynelatende med flere nivåer av kjøpsalternativer tilgjengelig, noe som gir deg mer eller mindre innhold i systemet. De med D&D Beyond -kontoer kan registrere seg for den lukkede betaversjonen nå, som vil lanseres i høst.

I tillegg ble det kunngjort at fans som forhåndsbestiller 2024 Digital and Physical Core Rulebook Bundle vil motta en minifigur av en gulldrage for å kickstarte samlingene sine på Project Sigil. Du kan lese mer om disse bøkene her.

Jeg skal være ærlig, det er her min entusiasme for systemet forlot meg - mens jeg forstår at det er en bedrift og Wizards ønsker å tjene penger, Project Sigil ser ut til å være på vei ned den ordspråklige "fullpakket med mikrotransaksjoner" -veien, og dette føles ærlig talt veldig skuffende for meg, fordi det ellers ser bra ut.

Hva synes du om Project Sigil? Ville du til og med bry deg om å få det - spesielt med tanke på at det ser ut til å være rettet mot mikrotransaksjoner - eller vil du bare fortsette å spille på en fysisk bordplate? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.