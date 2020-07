Alt du må vite om Ghost of Tsushima

Lær om Ghost of Tsushima og svar på alle fem spørsmålene i kommentarfeltet etter hvert som vi tilføyer dem for muligheten til å vinne spillets Collector's Edition!

Det har gått seks åren siden vi sist fikk noe fra de talentfulle utviklerne i Sucker Punch. Infamous: Second Son og Infamous: First Light var to av de første PlayStation 4-eksklusive spillene på markedet, så Sony viste Sly Cooper-skaperne mye tillit med et såpass stort ansvar. Heldigvis ble resultatene meget gode. Da er det kanskje ikke så rart at studioet nå også har fått jobben med å lage det siste, store PlayStation 4-eksklusive spillet og sin første nye IP på elleve år; Ghost of Tsushima.

Få selskaper tør å satse på nye franchiser når en konsollgenerasjon nærmer seg slutten, så hva er det som gjør Ghost of Tsushima så spesielt? Det skal vi prøve å vise og fortelle deg i denne nye videoserien vår hvor du skal få vite mer om spillets historie, verden, kampsystem og fiender. Enkelt sagt alt du trenger å vite om det etterlengtede samurai-eventyret før det lanseres den 17. juli. La oss starte med en video som gir et overblikk over fem av tingene du må vite.

Spørsmål 1: Hva er ditt favoritt Sucker Punch-spill, og hvorfor?

